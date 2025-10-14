Разделы

«Систэм Электрик» объявила о запуске нового поколения однофазных ИБП Smart-Save Online SRT G2

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инфраструктуры ЦОД и ПО, сообщила о запуске нового поколения однофазных ИБП серии Smart-Save Online SRT G2 – флагманской линейки.

Доступны варианты на 1, 1,5, 2, 3, 5, 6, 8 и 10 кВА, выполненные в монолитном корпусе. Для модельного ряда мощностью 5-10 кВА доступно параллельное подключение. Это позволяет подобрать оптимальное решение практически для любого оборудования, будь то небольшие офисные компьютеры или мощные серверные стойки. Важно – все модели имеют коэффициент мощности по выходу равный единице, что позволяет подключить больше активной нагрузки.

КПД нового поколения Smart-Save Online SRT G2 – 95,5% (у первого поколения этот показатель составлял 92%).

Модели мощностью до 3 кВА поставляются в компактном корпусе высотой 2U, а начиная с 5 кВА – высота 4U.

Новые ИБП автоматически определяют наличие и количество установленных внешних батарейных блоков, исключая необходимость ручного ввода данных о емкости и токе зарядного устройства. Это экономит время и предотвращает возможные ошибки конфигурации.

ups_left_front_side.png

Полностью переработанный пользовательский интерфейс на русском языке и дублирование индикации в фирменном «ê»-поинте. Информация отображается ясно и понятно, позволяя контролировать состояние системы и оперативно реагировать на возможные риски.

Для повышения эффективности работы системы предусмотрена возможность программирования групп розеток для всего мощностного диапазона. Пользователь может самостоятельно определять порядок отключения отдельных нагрузок, обеспечивая правильное завершение работы критически важных компонентов и продлевая время автономной работы системы.

Новую линейку отличает широкий ассортимент коммуникационных интерфейсов для интеграции с любыми системами мониторинга и управления – Ethernet, USB, RS-232, Modbus или SNMP.

Новая линейка допускает подключение до 10 дополнительных внешних батарейных блоков, что позволяет увеличить время автономной работы в разы. Зарядный ток при этом может достигать 15 А. Эта особенность полезна для организаций, работающих круглосуточно, где важно обеспечить длительную работу оборудования без перебоев.

