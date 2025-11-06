«Систэм Электрик» начала продажи нового поколения однофазных ИБП Smart-Save Online SRT G2

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инфраструктуры ЦОД и ПО, сообщила о старте продаж нового поколения однофазных ИБП серии Smart-Save Online SRT G2. Флагманская линейка сочетает в себе функциональность и надежность для обеспечения бесперебойного электропитания критически важной нагрузки.

В ассортименте представлен выбор моделей для различных потребностей. Доступны варианты мощностью 1, 1.5, 2, 3, 5, 6, 8 и 10 кВА, выполненные в монолитном корпусе. Для модельного ряда мощностью 5-10 кВА доступно параллельное подключение. Это позволяет подобрать оптимальное решение практически для любого оборудования: от офисных компьютеров до серверных стоек. Все модели имеют коэффициент мощности по выходу, равный единице, что обеспечивает максимальное использование мощности для подключения активной нагрузки.

Новое поколение демонстрирует высокий уровень энергоэффективности – КПД достигает 95,5%, что значительно выше показателя предыдущего поколения (92%). Модели мощностью до 3 кВА поставляются в компактном корпусе высотой 2U, а начиная с 5 кВА – высотой 4U, что обеспечивает удобство монтажа и обслуживания. Кроме этого, новые ИБП автоматически определяют наличие и количество установленных внешних батарейных блоков, исключая необходимость ручного ввода данных о емкости и токе зарядного устройства. Это экономит время и предотвращает возможные ошибки конфигурации. Полностью переработанный пользовательский интерфейс управления на русском языке с дублированием индикации в фирменном «ê»-поинте позволяет контролировать состояние системы и оперативно реагировать на возможные риски.

Для повышения эффективности работы предусмотрена возможность программирования групп розеток для всего мощностного диапазона. Пользователь может самостоятельно определять порядок отключения отдельных нагрузок, обеспечивая правильное завершение работы критически важных компонентов и продлевая время автономной работы системы. Линейка отличается широким ассортиментом коммуникационных интерфейсов для интеграции с любыми системами мониторинга и управления – Ethernet, USB, RS-232, Modbus или SNMP.

Важной особенностью новой серии является возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков с зарядным током до 15 А, что позволяет значительно увеличить время автономной работы. Это особенно важно для организаций, работающих в круглосуточном режиме, где необходимо обеспечить длительную работу оборудования без перебоев.