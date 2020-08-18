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Axis Communications анонсировала многоматричную камеру с широким охватом территории

Техника

Axis Communications объявила о выпуске многоматричной камеры высокого разрешения Axis Q6010-E. Новый продукт предназначен для совместного использования с камерами серии Axis Q60-E: это позволяет совместить в одной конструкции обзор на 360° в высоком разрешении и функции интегрированной PTZ-камеры. Axis Q6010-E предназначена для активного наблюдения на больших открытых пространствах, длинных улицах, аллеях и перекрестках.

Благодаря интегрированному решению можно одним кликом переключаться между широким панаромным обзором и детализированным крупным планом. Кроме того, новая камера позволяет вести отслеживание в режиме автопилота: четыре матрицы Axis Q6010-E обнаруживают объект и передают информацию о нем интегрированной PTZ-камере для дальнейшего автоматического слежения.

Axis Q6010-E обладает четырьмя 5 мп матрицами, обеспечивая видеонаблюдение с общим разрешением 20 мп как днем, так и ночью. Новое устройство также оборудовано сменными объективами, которые можно легко настроить под соответствующие задачи, а автофокус обеспечит максимальную гибкость и точную калибровку камеры.

Интегрированное решение с использованием Axis Q6010-E экономически выгодно для пользователей, так как для установки камеры используются крепежные элементы, блок питания и сетевой кабель от уже установленной модели серии Axis Q60-E.



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