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Axis Communications представила новую технологию Axis Scene Intelligence

Axis Сommunications объявила о выпуске технологии Axis Scene Intelligence для получения более точной и качественной аналитики. Новая технология обладает открытой архитектурой и сочетает метод обработки изображения с аналитикой на основе глубокого обучения и периферийных вычислений. Axis Scene Intelligence использует обученные в реальной среде алгоритмы, чтобы получать ценные метаданные даже в сложных условиях наблюдения, например, при слабом или контрастном освещении.

В Axis Scene Intelligence также используется собственная разработка компании — чип с модулем обработки данных на основе глубокого обучения (DLPU). Периферийная аналитика позволяет экономить средства за счет уменьшения количества серверов, передавать только необходимое видео, снижать требования к пропускной способности и хранилищу. Это основа для аналитики и стабильной работы с минимальным количеством ложных сигналов тревоги.

Высококачественные метаданные, получаемые с помощью технологии Axis Scene Intelligence, позволяют осуществлять быстрый, простой и эффективный поиск как в прямой видеотрансляции, так и в записи.

Открытые интерфейсы метаданных и поддержка протокола ONVIF повышают эффективность любой системы управления видео (VMS). Это значит, что можно выбрать любую подходящую систему от Axis или стороннего разработчика или быстро сменить ее, если изменятся потребности.

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