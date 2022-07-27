Создатель первой в мире сетевой камеры бежал из России, уволив всех сотрудников

Шведский производитель камер видеонаблюдения Axis Communications покидает российский рынок и увольняет сотрудников, выплатив им выходной пакет. В Axis намерены запретить не только продажу их продукции в России через дистрибьюторов, но и через параллельный импорт. Об этом CNews рассказали в головной компании.

Axis ушел с российского рынка

Как стало известно CNews, шведский производитель камер видеонаблюдения Axis Communications окончательно уходит из России. Об этом CNews рассказал источник на рынке, и подтвердили представители головной компании.

В Axis рассказали, что компания приостановила принятие заказов и новых проектов с февраля 2022 г. и теперь центральный офис принял решение об уходе из рынка. «Мы предложили нашим сотрудникам конкурентоспособный выходной пакет, поддерживая их при переходе на новую работу», — отметили там.

Помимо выплат, компания ведет переговоры с сотрудниками, которые проявляют интерес к переезду. «У нас есть несколько российских сотрудников, которые находятся в процессе переезда в другие страны», — рассказали CNews представители Axis.

В российском представительстве Axis Communications работало 25 сотрудников.

Под запретом и параллельный импорт

Axis Communications заявляет о себе, как о компании, выпустившей первую сетевую камеру видеонаблюдения. Произошло это в 1996 г., сообщается на ее официальном сайте. Сейчас сетевые камеры и переговорные видеоустройства шведская компания поставляет в 50 стран мира.

Axis Communications окончательно уходит из России

«В будущем мы намерены запретить продажу продукции Axis в России и через дистрибьюторов, и через параллельный импорт, — рассказали CNews представители компании. — Мы поддерживаем тесный диалог с нашими дистрибьюторами, чтобы гарантировать соблюдение наших намерений».

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Axis Communications для реализации камер в России выпускала оборудование на американском заводе Jabil в Твери. В мае 2022 г. завод был закрыт. А в конце мая CNews стало известно о том, что российский производитель серверов и СХД «Аквариус» его приобрел.

Выручка компании в России

Axis Communications была основана в 1984 г., штаб-квартира находится в городе Лунд (Швеция). В компании работает около 4 тыс. сотрудников более чем в 50 странах. Общий объем продаж компании составил 1,2 млрд евро. В феврале 2015 г. стало известно о планах крупнейшего производителя фотокамер Canon приобрести Axis Communications за $2,8 млрд.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Аксис коммуникейшнс» зарегистрирована 23 августа 2007 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Вит Пекарек. Единственным учредителем компании выступает АО «Аксис коммуникейшнс актиеболаг», зарегистрированная в Швеции.

Выручка «Аксис коммуникейшнс» по результатам 2021 г. составила 1,3 млрд руб., а чистая прибыль 9,9 млн руб., следует из «Контур.фокуса».