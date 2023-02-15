Студенты МТУСИ разработали интеллектуальный комплекс, снижающий вероятность ДТП

Проект студентов МТУСИ eyesOn отобран для участия в крупнейшем стартап-акселераторе «Южный ИТ_Парк». Теперь ребятам предстоит в течение четырех месяцев пройти обучение и представить разработку перед инвесторами. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Университет представляют Михаил Вяткин, Семен Вотяков, Василий Хурани, Максим Русалимов и Дарья Бутовская. Создание комплекса проходит на базе Центра компьютерного зрения МТУСИ.

«Наш проект направлен на повышение уровня безопасности дорожного движения. Существует так называемый “гипноз автострады”: глаза человека открыты, могут даже работать базовые рефлексы водителя (например, удержание автомобиля в полосе), но мозг «отключен», поэтому любое изменение дорожной обстановки игнорируется и приводит к ДТП», — сказал капитан команды Михаил Вяткин.

Студенческие коллектив предложил комплекс контроля усталости, представляющий собой блок с айтрекером и светодиодами.

«Айтрекер отслеживает взгляд водителя, эти данные поступают в модель машинного обучения, которая по движению и направлению взгляда определяет и сразу реагирует на гипноз или сон. Далее мерцание с определенной частотой пробуждает водителя», — отметил Михаил Вяткин.

Финальный питч в рамках проекта состоится 16 июня 2023 г. в Ростове-на-Дону. До этого времени команда планирует проанализировать целевую аудиторию, просчитать бизнес-метрики, провести глубинные исследования и доработать продукт.