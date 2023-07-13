Больше половины россиян используют контентные платформы для простого поиска решений

Аналитики «Дзена» выяснили, какому how-to контенту доверяют пользователи в сети и в каких форматах предпочитают его смотреть. Согласно исследованию, 57% россиян ищут лайфхаки на контентных платформах и видеохостингах, при этом чаще всего это делают зумеры.

Как часто россияне ищут и находят how-to контент

Больше половины опрошенных россиян рассказали, что периодически ищут контент, который помогает решить ежедневные задачи, — так считают 57% респондентов. Еще почти треть (28%) ищет контент в формате how-to на постоянной основе. Редко обращаются к интернету за советами всего 8% респондентов, и только 7% опрошенных вообще не ищут подобный контент.

Основные площадки для поиска лайфхаков — это контентные платформы и видеохостинги, такой вариант выбрали 57% респондентов (например, «Дзен» или YouTube). Еще 42% обращаются к контенту в социальных сетях, чтобы решить ежедневные задачи или найти ответы на свои вопросы (например, Telegram, TikTok или «Вконтакте»). При этом только 1% опрошенных россиян рассказал, что пользуется для этого поисковыми системами.

Почти треть (27%) опрошенных высоко оценивает практическую пользу от всех найденных в сети советов. Большинство (72%) респондентов отметили, что реализовать можно только часть таких лайфхаков. Менее 1% россиян считают, что ни один из найденных в сети советов нельзя применить в жизни.

Примечательно, что представители поколения зумеров (18–24 года) оценивают пользу от how-to контента выше, чем другие возрастные группы. Больше трети (34%) респондентов этого поколения считает, что все лайфхаки имеют практическую ценность. Реже других групп советам в онлайне доверяют люди старше 46 лет –– всего 18%.

Регулярно пробует реализовать советы 31% от общего числа опрошенных. Больше всего таких респондентов среди миллениалов (25–34 лет) –– 33%; реже всего лайфхаки регулярно пробуют в жизни люди старше 46 лет (27%). Большинство россиян тестируют на практике лишь часть советов –– этот вариант выбрали 69% респондентов. Только 0,4% опрошенных совсем не пробуют реализовать лайфхаки в реальной жизни.

Какие форматы чаще всего выбирают при просмотре лайфхаков

Самый популярный формат среди россиян для поиска решений ежедневных задач — это короткие ролики. Практически во всех темах для лайфхаков респонденты чаще выбирают этот формат: лайфстайл — 53%, уход за собой — 49%, DIY — 47%. Длинные видео больше пользуются популярностью в теме образования — их предпочитает треть опрошенных (33%).

Помимо роликов, в how-to контенте популярны статьи и короткие инструкции. Например, в теме саморазвития их предпочитают по 23% и 12% опрошенных соответственно. Реже всего ради советов россияне прибегают к подкастам. Например, по теме ухода за собой к ним прибегает всего 1% респондентов, а по теме образования –– 4% опрошенных.

По каким темам россияне чаще всего ищут лайфхаки и кому доверяют

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Топ тем, по которым россиянам чаще всего нужны советы, отличается у разных поколений. Например, зумеры чаще всего ищут рекомендации по уходу за внешностью –– идеи для макияжа, причесок, советы стилистов. Дальше по популярности следуют лайфхаки для дома –– уборка, расхламление и готовка. На третьем месте –– саморазвитие, в том числе советы по заботе о ментальном здоровье. Люди старше 34 лет чаще всего интересуются бытовыми рекомендациями. Среди других популярных тем –– советы в формате DIY и саморазвитие. У миллениалов (25–34 года) также популярны лайфхаки для дома, а еще –– уход за внешностью и саморазвитие.

Больше всего россияне доверяют how-to контенту от экспертов с профильным образованием: такой вариант выбрали 74% опрошенных при множественном выборе. Далее следует пользовательский контент и комментарии: им верят 56% респондентов. Около трети россиян (31%) считает советы блогеров достоверными. Меньше всего опрошенные (27%) доверяют how-to контенту от брендов.

* Аналитики провели опрос методом онлайн-панели на 1377 респондентов в возрасте старше 18 лет из всех регионов России.

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