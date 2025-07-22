Hoff запустил в своем мобильном приложении сервис для поиска вдохновения «Атмосфера»

Мультиформатный ритейлер мебели и товаров для дома Hoff запустил в своем мобильном приложении новый сервис для поиска вдохновения «Атмосфера». Это интерактивная лента, в которой собраны фотографии с идеями по обустройству интерьера и практическими решениями для создания уюта с помощью товаров из ассортимента сети. Об этом CNews сообщили представители Hoff.

Это не просто галерея изображений, а инструмент, который дает возможность пользователю найти и подобрать мебель и предметы декора для создания полноценного интерьера в понравившемся стиле и с учетом планировки дома. Список товаров Hoff, представленных на картинке, можно добавить в избранное или сразу купить. Кроме того, в дальнейшем здесь появится возможность создать wishlist и поделиться им с друзьями и близкими.

Hoff Hoff запустил в своем мобильном приложении сервис для поиска вдохновения «Атмосфера»

«К нам в магазины посетители часто приходят с фотографиями интерьеров из соцсетей и просят подобрать что-то подобное. По данным опросов, 50% покупателей тщательно изучают информацию о дизайне интерьеров, а 30% – отмечают, что им важно видеть, как предметы обстановки сочетаются друг с другом. Сейчас наши клиенты ищут не просто отдельный диван или шкаф, а сразу все необходимое, для того чтобы реализовать вдохновляющую их идею “под ключ”. Однако далеко не все могут нанять дизайнера или самостоятельно подобрать гармонично сочетающиеся мебель и декор в одном стиле. Сервис “Атмосфера” в приложении Hoff решает эту задачу и помогает не только найти свежие идеи, но и купить здесь и сейчас именно то, что пользователи видят на фото, чтобы создать у себя дома уютный и комфортный интерьер, как с картинки», – отметил Николай Ларионов, директор по продукту Hoff.

«Атмосфера» будет регулярно обновляться, предлагая свежий контент с актуальными трендами, интерьерами в разных стилях и новинками ассортимента, что будет поддерживать интерес аудитории и стимулировать ее возвращаться в приложение за новыми идеями для вдохновения. Функционал сервиса также будет расширяться, в ближайшее время появится возможность сохранять понравившиеся идеи и начнет работать система рекомендаций, благодаря которой пользователю будут предлагать контент на основе его интересов. В дальнейшем клиентам также будут рекомендовать необходимые дополнительные услуги для воплощения заинтересовавшего их интерьера, а также появится возможность добавлять в ленту «Атмосферы» UGC-контент и делиться вдохновляющими идеями в мессенджерах и соцсетях.

Сервис поможет привлечь новую аудиторию в приложение Hoff и взаимодействовать с ней на раннем этапе клиентского пути, конкурируя с другими популярными источниками вдохновения, такими как тематические издания, блоги и соцсети. Все это в целом укрепит бренд и повысит лояльность покупателей. Благодаря дизайнерским подборкам, полезным советам и готовым решениям пользователи сразу смогут представить, как различная мебель и товары для дома будут сочетаться между собой в реальных интерьерах, что позволит увеличить комплексность заказов и, как следствие, средний чек.

«Атмосфера» поможет закрыть сразу несколько потребностей покупателей. Во-первых, в разделе можно почерпнуть идеи для создания стильного дизайна каждой комнаты. Во-вторых, визуально представить, как мебель будет выглядеть в готовом интерьере. В-третьих, подобрать товары, которые не только будут гармонично сочетаться друг с другом, но и выглядеть стильно и дорого за умеренные деньги.