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VK запустила «VK видео» на iOS

Бета-версия «VK видео» стала доступна на iOS. Ранее приложение было представлено на платформах Google Play и RuStore пользователям устройств на Android.

В мобильном приложении доступен просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики. В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствоваться с учётом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы.

Полноформатный запуск запланирован на осень текущего года.

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