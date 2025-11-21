Получите все материалы CNews по ключевому слову
AIDA Tech АИДАТех
AIDA Tech — это российский разработчик инфраструктурного ПО. В продуктовом портфеле – он-премис платформы: KageCore AIHub для управления ИИ-инфраструктурой, KageCore ML Platform для управления жизненным циклом ML-моделей и KageCore HPC Platform для высокопроизводительных вычислений.
СОБЫТИЯ
|21.11.2025
|KageCore ML Platform для управления ИИ-инфраструктурой включена в реестр Минцифры 1
