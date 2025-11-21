AIDA Tech - АИДАТех

AIDA Tech — это российский разработчик инфраструктурного ПО. В продуктовом портфеле – он-премис платформы: KageCore AIHub для управления ИИ-инфраструктурой, KageCore ML Platform для управления жизненным циклом ML-моделей и KageCore HPC Platform для высокопроизводительных вычислений.