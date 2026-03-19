AIDA tech — новый вендор на рынке инфраструктурного ПО

Новый российский вендор инфраструктурного ПО AIDA tech представляет три импортонезависимые платформы для компаний корпоративного сегмента: KageCore AIHub, KageCore ML Platform и KageCore HPC Platform. Об этом CNews сообщили представители AIDA tech.

Неоптимальное потребление вычислительных мощностей, долгие и дорогие эксперименты с инфраструктурным слоем, отсутствие измеримого бизнес-эффекта – барьеры, с которыми сталкивается бизнес при внедрении ИИ. Продукты AIDA tech решают эти вызовы, обеспечивая полный стек для ИИ, ML и HPC в собственном ИТ-контуре заказчика.

По данным исследования Strategy Partners для Сбербанка, 97% крупных российских компаний уже внедрили или планируют внедрять ИИ для решения операционных задач, прогнозирования, разработки, но лишь 26% имеют формализованную стратегию развития ИИ. Внедрение без стратегии, системной трансформации, надежной и доверенной инфраструктуры приводит к тому, что проекты так и не переходят в фазу промышленной эксплуатации, оставаясь на стадии пилота, и не приносят реального эффекта.

Платформы AIDA tech демократизируют ИИ для компаний: обеспечивают возможность быстрого перехода к прототипированию решений и получению бизнес-ценности. Продукты вендора консолидируют инструменты для быстрого запуска передовых технологий: маркетплейс моделей в KageCore AIHub, управление ML-циклом в KageCore ML PlatformРеестре российского ПО) и производительность расчетов в KageCore HPC Platform.

KageCore AIHub – экосистема готовых к быстрому развертыванию и запуску решений. Маркетплейс моделей, созданных как на базе открытых, так и вендорских продуктов, открывает возможность для пользователей разного уровня применять ИИ-сервисы для решения повседневных задач без сложной разработки с нуля.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия Безопасность

KageCore ML Platform обеспечивает полный цикл разработки и запуска ML-моделей – от управления экспериментами до промышленной эксплуатации ИИ-сервисов. Платформа включает инструменты разработки и отладки ML-моделей, мониторинга, управления доступом и ресурсами, а также оптимизированную среду контейнеризации и оркестрации. Дата-сайентисты и ML-инженеры получают единую среду для работы с большими объемами корпоративных данных, управления ML-экспериментами и версионирования моделей. KageCore ML Platform входит в Единый реестр российского программного обеспечения.

KageCore HPC Platform – решение для высокопроизводительных вычислений (HPC) в научных и инженерных задачах: моделирование физических процессов, вычислительная гидродинамика, материаловедение, климатические расчеты и другие ресурсоемкие проекты. Платформа позволяет ускорить научно-прикладные исследования, эффективно обрабатывать терабайты данных и значительно сократить срок вывода инновационных продуктов на рынок.

Модульная архитектура позволяет развертывать решения в IaaS, PaaS и SaaS или AIaaS (возможность организации сервиса «ИИ как услуга»).

Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

«1С» ведет переговоры о покупке доли в разработчике легендарной отечественной ОС Astra Linux

Основа для умных городов, промышленности и госуслуг: в России формируется цифровая телеком‑инфраструктура

Apple ополчилась против приложений для вайб-кодинга. Vibecode и Replit запрещено обновляться через App Store

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
