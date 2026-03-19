AIDA tech — новый вендор на рынке инфраструктурного ПО

Новый российский вендор инфраструктурного ПО AIDA tech представляет три импортонезависимые платформы для компаний корпоративного сегмента: KageCore AIHub, KageCore ML Platform и KageCore HPC Platform. Об этом CNews сообщили представители AIDA tech.

Неоптимальное потребление вычислительных мощностей, долгие и дорогие эксперименты с инфраструктурным слоем, отсутствие измеримого бизнес-эффекта – барьеры, с которыми сталкивается бизнес при внедрении ИИ. Продукты AIDA tech решают эти вызовы, обеспечивая полный стек для ИИ, ML и HPC в собственном ИТ-контуре заказчика.



По данным исследования Strategy Partners для Сбербанка, 97% крупных российских компаний уже внедрили или планируют внедрять ИИ для решения операционных задач, прогнозирования, разработки, но лишь 26% имеют формализованную стратегию развития ИИ. Внедрение без стратегии, системной трансформации, надежной и доверенной инфраструктуры приводит к тому, что проекты так и не переходят в фазу промышленной эксплуатации, оставаясь на стадии пилота, и не приносят реального эффекта.

Платформы AIDA tech демократизируют ИИ для компаний: обеспечивают возможность быстрого перехода к прототипированию решений и получению бизнес-ценности. Продукты вендора консолидируют инструменты для быстрого запуска передовых технологий: маркетплейс моделей в KageCore AIHub, управление ML-циклом в KageCore ML Platform (в Реестре российского ПО) и производительность расчетов в KageCore HPC Platform.

KageCore AIHub – экосистема готовых к быстрому развертыванию и запуску решений. Маркетплейс моделей, созданных как на базе открытых, так и вендорских продуктов, открывает возможность для пользователей разного уровня применять ИИ-сервисы для решения повседневных задач без сложной разработки с нуля.

KageCore ML Platform обеспечивает полный цикл разработки и запуска ML-моделей – от управления экспериментами до промышленной эксплуатации ИИ-сервисов. Платформа включает инструменты разработки и отладки ML-моделей, мониторинга, управления доступом и ресурсами, а также оптимизированную среду контейнеризации и оркестрации. Дата-сайентисты и ML-инженеры получают единую среду для работы с большими объемами корпоративных данных, управления ML-экспериментами и версионирования моделей. KageCore ML Platform входит в Единый реестр российского программного обеспечения.

KageCore HPC Platform – решение для высокопроизводительных вычислений (HPC) в научных и инженерных задачах: моделирование физических процессов, вычислительная гидродинамика, материаловедение, климатические расчеты и другие ресурсоемкие проекты. Платформа позволяет ускорить научно-прикладные исследования, эффективно обрабатывать терабайты данных и значительно сократить срок вывода инновационных продуктов на рынок.

Модульная архитектура позволяет развертывать решения в IaaS, PaaS и SaaS или AIaaS (возможность организации сервиса «ИИ как услуга»).