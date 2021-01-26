Ericsson представила новое решение для сегментации 5G-сети радиодоступа

Ericsson представила решение 5G RAN Slicing для е2е (end-to-end) сегментации 5G-сети радиодоступа, позволяющее оказывать множество услуг с различными настройками на базе одной сети. Новое решение динамически распределяет ресурсы радиосети с интервалом в 1 миллисекунду, чтобы эффективно использовать имеющийся у оператора спектр. Каждый сегмент отвечает за предоставление определенной услуги и настроен для ее оптимальной работы. В результате одна физическая сеть обеспечивает надежное функционирование самых разных услуг с собственными параметрами.

Используя 5G RAN Slicing, операторы получают возможность создавать виртуальные, гибридные и выделенные технологические сети и использовать их возможности для получения дополнительного дохода от новых моделей бизнеса. Кроме того, новое решение может успешно применяться для оказания критически важных услуг, требовательных к времени задержки и скорости передачи данных.

Ericsson совместно с партнерами из разных стран мира работает над технологиями слайсинга в стандарте 5G, включая сеть радиодоступа, транспортную и опорную сеть. Используя преимущества слайсинга, операторы смогут получать дополнительный доход от новых потребительских услуг 5G, таких как трансляция видео в высоком качестве, справочно-развлекательные сервисы для автомобилей, облачные игры и услуги с использованием дополненной реальности. По мере расширения 5G-покрытия у операторов становится все больше возможностей для увеличения дохода — согласно исследованию Ericsson, к концу 2030 года объем рынка потребительских 5G-услуг достигнет 712 млрд долларов.

Слайсинг также открывает новые перспективы для предприятий и общества, включая промышленное производство, умные города и поддержание общественной безопасности. Согласно оценке GSMA, благодаря использованию сетевого сегментирования, к 2025 году рынок 5G-услуг для предприятий вырастет до 300 млрд долларов.

«Главное отличие нашего решения — высокая скорость управления е2е-сетью и поддержка оркестрации — все это позволяет развертывать услуги быстро и эффективно. Операторы получают конкурентные преимущества, предлагая разнообразные сценарии использования и услуги на базе технологий 5G с гарантированными настройками», — комментирует глава подразделения продуктов для сетей связи компании Ericsson Пер Нарвингер (Per Narvinger).