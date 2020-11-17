Ericsson: рынок потребительских 5G-услуг достигнет $31 трлн к 2030 году

Объем рынка потребительских услуг на базе сетей пятого поколения (5G) может достичь $31 трлн к 2030 г., — говорится в исследовании “Harnessing the 5G Consumer Potential”, опубликованном исследовательским подразделением ConsumerLab компании Ericsson. По данным исследования, 5G-услуги могут принести операторам $3,7 трлн, причем доход может быть больше в случае появления сопутствующих услуг.

Согласно исследованию, благодаря активному продвижению различных сценариев использования технологий 5G и пакетным предложениям операторы могут заработать $131 млрд на одних только цифровых услугах к 2030 г. 40% этой суммы — это расходы абонентов на 5G-услуги с использованием видео, технологий дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), а также игры. Больше половины расходов пользователей к 2030 г. придется на услуги с эффектом дополненной реальности, в числе которых игры, шопинг и образовательные программы.

В рамках исследования специалисты оценили влияние пандемии COVID-19 на рынок 5G. В начале 2019 г. средний пользователь был готов увеличить расходы на 20% ради 5G-услуг, однако за год этот показатель сократился до 10%. Тем не менее, каждый третий из числа первых пользователей технологий 5G по-прежнему согласен увеличить свои расходы на 20%. Такой уровень расходов может помочь восстановлению экономики после пандемии.

По данным исследования, благодаря заблаговременному формированию потребительского спроса на 5G-услуги можно добиться роста ARPU на 34%. Таким образом, CAGR дохода от потребительских услуг может достичь 2,7%, а если операторы будут действовать по инерции в ближайшее десятилетие, то CAGR составит всего 0,03%.

«Компания Ericsson сегодня впервые опубликовала прогноз дохода от использования технологий 5G при оказании потребительских услуг, которые остаются основным направлением бизнеса операторов связи. В ходе исследования мы выяснили, какое значение для реализации всех возможностей этого рынка будет иметь разнообразие сценариев использования, тарифная политика, качество покрытия 5G-сети и экосистема партнеров. Очевидно, что в ближайшее десятилетие технологии 5G откроют операторам огромные возможности на рынке потребительских услуг. Поскольку процесс уже начался, операторы, которые быстро проявят инициативу и пересмотрят свои предложения для абонентов, выиграют больше всех», — сказал глава ConsumerLab и Ericsson Research Джасмит Сингх Сети (Jasmeet Singh Sethi).

Кроме того, в отчете рассказывается о том, как операторы могут получать доход от потребительских услуг с использованием технологий 5G за счет периферийных вычислений и слайсинга сети. Это можно сделать, развивая цифровые сервисы, такие как облачный гейминг и приложения на базе технологий дополненной реальности, а также сопутствующие услуги для владельцев автомобилей и услуги в сфере безопасности.

В мае 2019 г. Ericsson ConsumerLab был опубликован отчет с оценкой интереса к более чем 30 сценариям использования 5G-технологий и желания потребителей за них платить. Новое исследование “Harnessing the 5G Consumer Potential” построено на данных из этого отчета, а также оценочных данных, касающихся бизнеса операторов и всей экосистемы ИКТ.