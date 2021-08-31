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Infineon Technologies


31.08.2021 Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему 1
21.09.2020 В мобильном приложении от «БКС Мир инвестиций» появилось больше возможностей 1
10.01.2020 Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения 1
28.08.2019 Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO 1
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji 1
15.01.2019 Qualcomm отказалась продавать модемы для iPhone 1
25.12.2018 Евросоюз потратит миллиарды, чтобы победить Samsung и Intel 1
22.08.2018 Samsung крупно обошел Intel в продажах полупроводников 1
29.01.2018 Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода 1
13.09.2017 На изгнание иностранной электроники из России выделено 14,5 млрд 1
29.08.2017 Минпромторг потратит 3 миллиарда на замену микросхем из США, Германии и Японии 1
15.07.2016 Представлен новый комплект Fujitsu для процессоров Intel Core 6-го поколения 1
15.07.2016 Крупнейший европейский чипмейкер поглотил американского коллегу за $850 млн 8
22.04.2016 У главных конкурентов Intel упала выручка 1
19.10.2015 В новых iPhone могут появиться микросхемы Intel 1
25.12.2014 Эксперты: будущее загранпаспортов - гибридные смарт-карты 1
12.08.2014 Завод «Микрон»: сердце российского хайтека 1
13.12.2013 Microsoft вступила в организацию по борьбе с паролями в интернете 1
08.11.2013 Запад пророчит России широкое внедрение бесконтактных смарт-карт 1
20.08.2013 Intel выпустил первый LTE-чип «для всех регионов» 2
18.06.2013 «Актив» примет участие в технологической рабочей группе «FIDO Альянса» 1
14.06.2013 Роснано финансирует производство автодатчиков в Москве 1
20.05.2013 22 мая в Москве начнет работу международная выставка «Электроника-Транспорт 2013» 1
14.05.2013 Intel теряет звание крупнейшего производителя процессоров 1
15.11.2012 Чип «Микрона» прошел сертификацию «УЭК» 1
06.03.2012 ГЛОНАСС в iPhone подвергается дискриминации 1
15.12.2011 Intel объединяет четыре мобильных подразделения в одно 2
28.10.2011 IBM покупает разработчика системного ПО для сложных технических вычислений Platform Computing 1
12.09.2011 Broadcom устроил поглощение на $3,7 млрд на рынке чипов 1
04.08.2011 Выпущен самый маленький в мире ГЛОНАСС-приемник 3
18.05.2011 Смартфоны Intel вновь откладываются 1
10.05.2011 Nvidia купила производителя чипов для мобильников 1
20.04.2011 Zyxel показала новый интернет-центр 1
16.02.2011 Apple заключила контракт с Samsung почти на $8 млрд 1
10.02.2011 ГЛОНАСС уже на подступах к iPhone 1
02.02.2011 Intel закрыл сделку по приобретению бизнеса Infineon 1
01.02.2011 Мощность iPad 2 будет увеличена в разы 1
14.01.2011 2010: Intel поставила рекорд продаж 2
15.12.2010 Российские и европейские микроэлектронщики объединились перед лицом азиатской угрозы 1
26.11.2010 Россия: банковские карты с дисплеем могут появиться уже в 2011 г. 1

Публикаций - 76, упоминаний - 108

Infineon Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5686 17
Qualcomm Technologies 1003 5
Intel Corporation 4186 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Микрон - Micron 365 3
SK hynix 66 2
Nvidia Corp 2028 2
NXP Freescale Semiconductor 97 2
Broadcom Inc 197 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 8 1
Osram 16 1
Huber+Suhner 6 1
Sony Ericsson 474 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 2 1
STMicroelectronics 102 1
INPAS - ИНПАС 107 1
NXP Semiconductors 133 1
М2М телематика 165 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 1
TeamViewer 78 1
NEC 426 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
MediaTek 315 1
Synopsys 16 1
Microsoft Corporation 11110 1
IBM 3546 1
Western Digital Corporation - WDC 313 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Toshiba Corporation 1094 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Carl Zeiss 179 2
GlobalFoundries - GF 67 1
БКС Мир инвестиций 5 1
Robert Bosch GmbH 9 1
Merrill Lynch 33 1
Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 12 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Barclays 50 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Permira 10 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 106 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
BMW 250 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 3 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
I2C - IIC - Inter-Integrated Circuit - последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов 1 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 11 1
Полупроводник - Полупроводниковые материалы 1 1
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 11 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Программный стек 1 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
DDR - Double data rate 1071 1
Apple iPhone 3 383 5
Nvidia GeForce GTX 2071 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Apple iPhone 6 547 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 1
Palm Pre - комуникатор 68 1
Apple iPad 3263 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 9 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
OpenGL - Язык программирования 126 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Apple iPhone 4 700 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple iPhone 8 157 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Synopsys DesignWare 1 1
ARC Processor - Argonaut RISC Core 1 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Infineon AURIX - Automotive Realtime Integrated NeXt Generation Architecture 1 1
Apple - App Store 2198 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Qualcomm Snapdragon Ride - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1 1
Максимов Владимир 1 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 10 1
Солохина Татьяна 1 1
Steil Oliver - Стейл Оливер 1 1
Иванченко Сергей 3 1
Петричкович Ярослав 10 1
Тимофеев Олег 3 1
Данцев Олег 1 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 1
Chet Babla - Чет Бэбл 1 1
Александров Юрий 3 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 13 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Koeter John - Котер Джон 1 1
Wall John - Уолл Джон 1 1
Ritesh Tyagi - Ритеш Тьяги 1 1
Nakul Duggal - Накул Дуггал 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 21
Германия - Федеративная Республика 3648 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 8
Япония 2792 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Украина 3374 4
Европа 3766 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Франция - Французская Республика 2130 3
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - Брянск 216 1
США - Сан-Хосе 109 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
США - Калифорния 974 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
США - Кремниевая долина 399 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Казахстан - Республика 2637 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Индия - Республика 2175 1
Сингапур - Республика 808 1
Армения - Республика 688 1
Южная Корея - Республика 1463 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
CNET - Издание 273 1
IHS iSuppli 274 3
IC Insights 6 2
Fortune Global 500 161 1
IHS Markit 21 1
Counterpoint Research 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764885, в очереди разбора - 668572.
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