Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Infineon Technologies
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 76, упоминаний - 108
Infineon Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
|ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
|Bloomberg 785 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
|CNET - Издание 273 1
|IHS iSuppli 274 3
|IC Insights 6 2
|Fortune Global 500 161 1
|IHS Markit 21 1
|Counterpoint Research 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764885, в очереди разбора - 668572.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764885, в очереди разбора - 668572.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru