«Яндекс» и Xiaomi представили первое совместное устройство с «Алисой»

Стартовал предзаказ на «Умный дисплей» Xiaomi с «Алисой» — это первый совместный продукт «Яндекса» и Xiaomi. С его помощью можно смотреть видео, слушать музыку, управлять умным домом, звонить близким, а главное — не только слышать, но и видеть ответы «Алисы». Аппаратную часть устройства разработали в Xiaomi, а программную в «Яндексе». Это первое на рынке устройство такого типа с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Умный дисплей» с «Алисой» снабжен сенсорным экраном с диагональю 10,1 дюйма — управлять устройством можно голосом или через экран. Умный дисплей будет полезен в разных ситуациях: так, можно готовить ужин и смотреть сериал или наводить порядок в детской и общаться с «Алисой». Она включит музыку, поставит таймер и найдет информацию в интернете. При этом можно будет и услышать, и увидеть ответ — например, «Алиса» покажет на экране, какая будет погода или где пообедать с друзьями.

«Яндекс» и Xiaomi представили первое совместное устройство с «Алисой»

Новое устройство позволяет управлять умным домом. Например, можно попросить «Алису» включить свет или запустить робот-пылесос. «Умный дисплей» совместим с разными устройствами Xiaomi, от лампочек и датчиков до увлажнителей воздуха.

С помощью «Умного дисплея» удобно общаться с друзьями и близкими: устройство имеет встроенную камеру и позволяет совершать видеозвонки через Telegram. Достаточно сказать «Алисе», кому нужно позвонить, — и можно общаться с человеком по видеосвязи. Когда камера не нужна, ее можно закрыть шторкой.

Стоимость новинки — 21 990 руб., в ближайшие дни ее можно купить со скидкой. По предзаказу (в период с 7 по 13 сентября 2023 г.) «Умный дисплей» Xiaomi c «Алисой» будет стоить 18 990 руб., а в первую неделю продаж (с 14 по 20 сентября 2023 г.) — 19 990 руб. Приобрести устройство можно в магазинах авторизованных партнеров Xiaomi, а также в «M.Видео», «Технопарке», DNS и других магазинах электроники. Вместе с устройством покупатели получат три месяца подписки «Плюс» с «Амедиатекой».