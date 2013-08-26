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Индексная книга (каталог) CNews*
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Razer Naga

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.08.2013 Razer DeathAdder - лучшая мышь по мнению народного опроса 1
15.06.2012 20-тикнопочная мышка от Logitech 1
12.03.2010 Мыши Razer "нацелились" на Mac 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Razer Naga и организации, системы, технологии, персоны:

Razer Inc 85 2
Logitech 437 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18187 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1417 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3628 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4735 1
Манипулятор - Manipulator 361 1
Razer DeathAdder - игровая мышь 6 2
Razer Imperator 1 1
Razer Mamba 1 1
Razer Orochi 1 1
Apple macOS 2386 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Kotaku 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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