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Worki запустил раздел для вакансий, востребованных на карантине

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group объявила о том, что в сервисе быстрого поиска работы и сотрудников Worki появился специальный раздел с вакансиями, которые показали самый высокий рост спроса с начала карантина. В новой категории собраны объявления о поиске курьеров, водителей, таксистов, кладовщиков и продавцов-кассиров.

Список вакансий отображается на главной странице приложения и сайта и будет постоянно меняться вслед за изменениями интереса работодателей. В категории также доступны фильтры района поиска, удалённости вакансий, суммы зарплаты за месяц/час/смену, график и условия работы.

Запуская «Работу на карантине», Worki помогает бизнесу решить проблему с резко возросшей потребностью во время карантина в наборе линейного персонала на определенные позиции. Например, за последнюю неделю (30 марта — 5 апреля) число активных вакансий курьеров на Worki в России увеличилось в полтора раза по сравнению с неделей ранее, а отклики соискателей по таким вакансиям — на 27%.

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