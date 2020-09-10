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Райффайзенбанк: онлайн-банк стал самой популярной цифровой услугой в период самоизоляции

64% россиян предпочли воспользоваться услугами онлайн-банка в период самоизоляции, из них 54% планируют продолжать пользоваться ими на ежедневной основе. Второе и третье место в рейтинге сервисов, которыми клиенты начали пользоваться за время ограничений, разделили доставка готовой еды (51%) и онлайн-кинотеатры (46%). Таковы результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком среди полутора тысяч жителей крупных городов России.

Режим самоизоляции мотивировал россиян впервые воспользоваться цифровыми финансовыми сервисами. Как показало исследование, почти треть опрошенных опробовали оплату жилищно-коммунальных услуг через мобильный банк (28%), а четверть – оплату мобильной связи или интернета (24%). Каждый четвертый опрошенный впервые выполнил денежный перевод по номеру телефона физическому лицу (24%). Справку или выписку со счёта заказали онлайн 17% респондентов.

«Райффайзен-Онлайн позволяет легко управлять всеми повседневными финансовыми задачами с помощью шаблонов, автоплатежей и удобных платежных инструментов, – отметил Павел Рубахин, директор отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. – В нашем онлайн-банке можно легко анализировать историю расходов, кроме того, клиенту в любой момент доступны история операций и мгновенные выписки со счета».

Почти 16% опрошенных впервые обратились в поддержку банка через чаты в мобильном банке или мессенджере, при этом 38% опрошенных выделили чаты как самый удобный канал общения с банком.

«В период самоизоляции мы закрывали через чаты до 40% обращений в службу поддержки, а специальная версия чат-бота позволяла давать ответы на часть сообщений моментально, — отметил Илья Щиров, руководитель развития канала чатов Райффайзенбанка. — Также за последнее время мы значительно усовершенствовали механики обработки текста и расширили функциональность канала чатов. Аудитория канала чатов выросла в два раз по сравнению с прошлым годом, и мы видим, что клиентам комфортно общаться с банком таким образом».

Подавляющее большинство участников исследования (76%) признались, что получать финансовые услуги онлайн оказалось значительно удобнее и быстрее, чем аналогичные в отделении банка. Более половины респондентов (55%) хотели бы решать все возможные финансовые вопросы через онлайн-банк. Ещё 41% респондентов готовы использовать онлайн-банк для решения всех повседневных финансовых задач за исключением таких продуктов, как ипотека или инвестиции.

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