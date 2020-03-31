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«ЭР-Телеком» обеспечит бесперебойный доступ к услугам связи в условиях режима всеобщей самоизоляции

Телеком Проводная связь

С учетом введения для жителей ряда регионов России режима полной самоизоляции, «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru бизнес») продолжит работу и обслуживание клиентов в особом режиме.

Принимая во внимание, что операторы связи относятся к непрерывно действующим организациям и должны обеспечивать доступ граждан к услугам связи и современным социально значимым сервисам, на период с 30 марта по 3 апреля 2020 г. сотрудники «ЭР-Телеком холдинга», находящиеся в составе аварийно-восстановительных бригад, продолжат свою работу в режиме 24/7.

В компании принята политика противодействия распространению COVID-19, разработаны «Зеленый», «Оранжевый» и «Красный» сценарии работы, определены условия и категории сотрудников, работающие на своих местах или удаленно.

Подключение новых клиентов к интернету производится в течение 24 часов с момента обращения на всей территории работы «ЭР-Телеком холдинга».

Специалисты холдинга обеспечиваются индивидуальными средствами защиты (маски, очки, перчатки, санитайзеры). В регионах, где введены дополнительные меры по самоизоляции граждан, персонал компании, отвечающий за сопутствующие операции (административные вопросы, финансы, бухгалтерия, продажи), выведен на удаленный режим работы.

Дополнительно специалистами холдинга проводится техническая подготовка инфраструктуры к возможному росту объемов передачи данных в сети.

Также для всех клиентов компании до 30 апреля увеличена скорость доступа в интернет до 100 Мбит/сек без доплаты. Кроме того, для всех пользователей обеспечен бесплатный доступ к образовательному и развлекательному телевизионному контенту.

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