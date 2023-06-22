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«+7Телеком» протестировал первую вышку связи в Мариуполе

Оператор связи «+7Телеком» смонтировал и протестировал первую вышку связи в Мариуполе.

«Первая базовая станция установлена в рамках проекта по развитию сети в новых регионах России. Всего до конца года мы планируем установить порядка 60 объектов связи в Мариуполе», – сказали представители «+7Телеком».

Выход в ЛНР И ДНР обеспечит покрытие всех вновь присоединенных регионов сетью оператора «+7Телеком» и позволит клиентам пользоваться услугами связи оператора без роуминговых наценок.

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«+7Телеком» начал работу в июне 2022 г. на территории Херсонской и Запорожской областей. В оператор начал обслуживание абонентов, запустил сайт и мобильное приложение для поддержки абонентов. Сегодня связью обеспечено порядка 95% территории, оператор работает в стандартах 2G и 4G, более 450 точек продаж.

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