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«Монолит-инфо» выпустила новую версию системы «Монолит: корпоративная отчетность»

Компания «Монолит-инфо» выпустила новую версию системы «Монолит: корпоративная отчетность». Система предназначена для построения консолидированной финансовой и управленческой отчётности холдингов.

«Монолит: корпоративная отчетность» интегрируется в существующие корпоративные ERP-системы компаний. Систему можно использовать как облачное решение, а также установить на серверах заказчика.

Возможности новой версии: универсальная интеграция с ERP компаний; поддержка популярных форматов (xls, csv, txt), различных типов данных и сценариев; новые интерфейсы анализа результатов расчета и построения отчетов типа план/факт; автоматическое формирование элиминирующих проводок; адаптивный контроль и проверка загруженных данных.

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«Монолит: корпоративная отчетность» позволяет решать следующие задачи: построение полного пакета консолидированной финансовой отчетности по национальным и/или международным стандартам; настройка и применение разных методик консолидации для различных видов владения; работа с мультивалютной отчетностью; моделирование сценариев и их анализ.

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