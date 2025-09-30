Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Импортозамещение усилило рост интереса бизнеса к облачным решениям Serverspace в России

За девять месяцев 2025 г. потребление услуг Serverspace (международное облачное МСБ-направление корпорации ITG) выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика обусловлена уходом зарубежных вендоров и санкционными ограничениями, которые стимулировали российский бизнес переходить на отечественные облачные сервисы. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Наибольший прирост пришелся на сферы финансовых технологий, электронной коммерции и цифровых медиа, где скорость масштабирования и безопасность инфраструктуры стали критически важными.

Среди наиболее востребованных отечественных решений: CDN и Web Application Firewall (WAF) — число подключений выросло на 47%, при этом 1 из 3 клиентов использует связку CDN+WAF для защиты от DDoS и OWASP Top-10 атак; видео по запросу (VoD) — сервис стал драйвером для онлайн-образования и медиаплатформ: за год объём транслируемого контента увеличился на 54%; Marketplace готовых приложений — доля запусков через преднастроенные образы выросла до 42% от всех развертываний; RedOS VPS — количество новых виртуальных серверов на российском ПО увеличилось на 68%, при этом более половины клиентов предпочитают конфигурацию без фиксированных тарифов, гибко подбирая ресурсы под свои задачи.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

«2025 г. показал: ограничения становятся стимулом для прогресса. Российский бизнес доказал готовность к технологической самостоятельности и высокому уровню требований к инфраструктуре. Наш рост — результат того, что мы смогли предложить надёжную альтернативу уходящим зарубежным сервисам и обеспечить гибкость без компромиссов в скорости и безопасности», — сказал Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

По итогам года количество российских клиентов, полностью использующих только отечественные сервисы внутри платформы, превысила 45%. Планы на 2026 г. включают расширение линейки решений для российского рынка: новые образы отечественных ОС, развитие VoD-сервиса и запуск дополнительных инструментов безопасности в связке с CDN.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Модульная архитектура и скорость: какой должна быть платформа для генерации документов

В России создана мобильная радиостанция, которая не боится искусственных помех

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

«М.Видео» начала торговать белорусскими Smart-ТВ, компьютерами и планшетами. Цены

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще