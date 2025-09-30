Импортозамещение усилило рост интереса бизнеса к облачным решениям Serverspace в России

За девять месяцев 2025 г. потребление услуг Serverspace (международное облачное МСБ-направление корпорации ITG) выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика обусловлена уходом зарубежных вендоров и санкционными ограничениями, которые стимулировали российский бизнес переходить на отечественные облачные сервисы. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Наибольший прирост пришелся на сферы финансовых технологий, электронной коммерции и цифровых медиа, где скорость масштабирования и безопасность инфраструктуры стали критически важными.

Среди наиболее востребованных отечественных решений: CDN и Web Application Firewall (WAF) — число подключений выросло на 47%, при этом 1 из 3 клиентов использует связку CDN+WAF для защиты от DDoS и OWASP Top-10 атак; видео по запросу (VoD) — сервис стал драйвером для онлайн-образования и медиаплатформ: за год объём транслируемого контента увеличился на 54%; Marketplace готовых приложений — доля запусков через преднастроенные образы выросла до 42% от всех развертываний; RedOS VPS — количество новых виртуальных серверов на российском ПО увеличилось на 68%, при этом более половины клиентов предпочитают конфигурацию без фиксированных тарифов, гибко подбирая ресурсы под свои задачи.

«2025 г. показал: ограничения становятся стимулом для прогресса. Российский бизнес доказал готовность к технологической самостоятельности и высокому уровню требований к инфраструктуре. Наш рост — результат того, что мы смогли предложить надёжную альтернативу уходящим зарубежным сервисам и обеспечить гибкость без компромиссов в скорости и безопасности», — сказал Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

По итогам года количество российских клиентов, полностью использующих только отечественные сервисы внутри платформы, превысила 45%. Планы на 2026 г. включают расширение линейки решений для российского рынка: новые образы отечественных ОС, развитие VoD-сервиса и запуск дополнительных инструментов безопасности в связке с CDN.