«Росатом» почти за миллиард покупает лицензии PostgreSQL под российские процессоры «Эльбрус», «Альт» и Astra Linux

Госкорпорация «Росатом» покупает лицензии СУБД Postgres Pro Enterprise на неограниченное число ядер процессоров, совместимую с отечественным процессором «Эльбрус» и русскими Linux. На закупку выделено 828 млн руб.

СУБД на миллиард

Как выяснил CNews, «Росатом» потратит 828 млн руб. на покупку простой неисключительной лицензии на использование программного обеспечения СУБД Postgres Pro Enterprise на неограниченное число ядер процессоров.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 28 ноября 2025 г. Прием заявок на участие в электронном аукционе окончился 8 декабря. На момент публикации этого материала идет процедура работы комиссии. Итоги выбора поставщика начнут подводить 29 декабря.

Согласно техническому заданию, Заказчик получает исключительные права на установку и распространение ПО. В течение 36 месяцев с даты подписания акта общество может устанавливать ПО в неограниченном количестве экземпляров. Более того, предусмотрена возможность на возмездной или безвозмездной основе передавать права использования ПО любым лицам, аффилированным с госкорпорацией «Росатом», на основании сублицензионных договоров.

Подробности тендера

Как следует из тендерной документации, система не должна иметь искусственных ограничений на размер базы данных, количество записей, индексов или объем больших бинарных объектов. Поддержка таблиц размером от 32 ТБ и полей объемом от 1 ГБ является обязательной.

Фото: rosatom.ru
Особое внимание уделено совместимости с российскими аппаратными платформами и операционными системами. СУБД должна корректно работать на архитектурах x86-64 и «Эльбрус-8С/4С».

Перечень поддерживаемых ОС включает специальные выпуски «Astra Linux Special Edition», дистрибутивы «Альт Линукс» различных версий и редакций, «RED OS», а также «РОСА «ХРОМ»». Поддержка CentOS указана только для версий СУБД на базе PostgreSQL 14.. Все перечисленные операционные системы должны иметь действующие сертификаты соответствия.

Отдельным разделом выделены специальные требования к физическому носителю поставки. Сертифицированная версия ПО должна поставляться на оптическом диске или USB-накопителе с полным комплектом документации. В поставку также входит заверенная копия сертификата ФСТЭК России, подтверждающего соответствие системы требованиям безопасности информации.

Регламентирована классификация инцидентов по четырем уровням важности с жесткими временными рамками реагирования. Например, для инцидентов наивысшего приоритета, приводящих к полной остановке бизнес-процессов, предварительное решение должно быть предоставлено в течение 4 часов, а полное — за 24 часа. Производитель обязуется не только консультировать, но и исправлять ошибки в коде, предоставляя модифицированные сборки СУБД.

Ранее покупали российские Linux

Как сообщал CNews в июне 2025 г. дочерняя компания «Росатома», АО «Атомдата-Интеграция», приобрела 43 160 лицензий отечественного ПО на сумму 439 миллионов рублей.

Что меняется в партнерских программах на рынке информационной безопасности
Безопасность

В списке закупок значились российские продукты: Astra Linux, Ald Pro — отечественные службы каталога для Linux, и RuPost Enterprise CAL — программа для управления электронной почтой. Все программное обеспечение должно быть адаптировано для различных процессорных архитектур, включая «Байкал-М» и «Эльбрус» (8С, 8СВ).

Как было указано в техническом задании, ПО должно поддерживать работу на российских процессорах «Байкал-М» и «Эльбрус» (8С, 8СВ), обеспечивать совместимость со средствами криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» и отечественными антивирусными решениями.

