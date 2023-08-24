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Google изгоняет из магазина Android приложения категории Cleaner, обещающие «очистить устройство» и повысить производительность

Компания Google удаляет из своего Play Market приложения категории Cleaner. В качестве причины указаны «признаки высокого риска» злоупотреблений. Добросовестные приложения тоже могут пострадать.

Удалили нарушителей

Компания Google провела чистку своего Play Market и удалила несколько приложений категории Cleaner, которые обещают «очистить устройство», оптимизировать его и повысить производительность, пишет портал Gizmochina.

«Причина удаления: мы выявили признаки высокого риска или злоупотреблений, связанных с вашей учетной записью разработчика, и предпринимаем это действие в соответствии с разделом 8.3/10.3 Соглашения о распространении программных продуктов Google Play», — указано в письме Google к разработчикам удаленных приложений.

Разработчики утилиты SD Maid пожаловались на сайте Reddit, что Google удалила их софт, хотя никаких правил он не нарушал, и добросовестно выполнял заявленные задачи. В их случае причиной удаления названо нарушение «политики Google в отношении Stalkerware», то есть шпионских программ и приложений, которые используются для скрытого наблюдения за пользователем через его устройство.

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Фото: Freepik
Google посчитал приложения-клинеры опасными и удалил их из Play Store

Авторы материала считают, что условия нарушения этой политики описаны не конкретно, поэтому добросовестные приложения также могут пострадать из-за механизма удаления в Google Play Store. В справке Аccount Google для пользователей причины возможного удаления приложений тоже не уточняются: «Мы оставляем за собой право блокировать и удалять приложения или URL, которые могут нанести вред устройству, данным или пользователю».

Причина беспокойства

Злоумышленники рассчитывают на то, что будучи установленным из официального магазина, приложение с меньшей вероятностью вызовет сомнения при запросе на выполнение небезопасных действий.

Вирусные аналитики компании Dr.Web сообщили в конце 2022 г., что обнаружили в каталоге Google Play множество угроз, включая вредоносное, рекламное и нежелательное ПО. Они нашли новый набор вредоносных приложений, многие из которых выдавали себя за полезные оптимизаторы систем Android. Вместо оптимизации они вызвали сбои в работе устройств, демонстрировали навязчивую рекламу. В Dr.Web посчитали, что такие приложения суммарно загрузили более двух млн человек.

Ужесточение правил

Ранее в Google заявили о том, что с 31 августа 2023 г. ужесточает правила размещения ПО в магазине Google Play. Об этом писал CNews. Теперь компания-разработчик будет обязана предоставить корпорации свой так называемый DUNS-идентификатор для прохождения процедуры верификации.

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DUNS (Data Universal Numbering System) — это международный реестр юридических лиц. Такое изменение политики в отношении разработчиков, как ожидают в корпорации, позволит сократить приток вредоносного ПО, маскирующегося под легитимные Android-приложения. Это, в свою очередь, приведет к повышению уровня безопасности платформы и доверия к ней со стороны пользователей.

В мае 2021 г. Google также объявила о внесении изменений в правила Google Play. Новые правила под угрозой блокировки обязали разработчиков приложений сообщать пользователям о том, какие данные о них собираются в специальном разделе.

Анна Любавина

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