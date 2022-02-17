Покупки в Google Play можно оплатить c помощью «ЮMoney»

В Google Play доступен новый способ оплаты — электронный кошелек «ЮMoney». Платить с помощью «ЮMoney» можно как в приложении, так и на сайте. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Когда пользователь добавляет новый способ оплаты в Google Play, он автоматически перенаправляется в приложение «ЮMoney», чтобы подтвердить выбранный метод. После этого «ЮMoney» будет всегда отображаться на странице выбора оплаты, пользователь может сделать этот способ платежа основным.

«Пользователям важно не только качество и разнообразие цифрового контента, но и удобный доступ. Большое значение имеют комфорт и надежность оплаты. И мы рады предложить пользователям Google Play знакомый и безопасный способ платить и управлять своим бюджетом», — сказал генеральный директор финтех-компании «ЮMoney» Иван Глазачев.

За покупки в Google Play будет начисляться до 5% кэшбэка баллами. Кошелек не придется перепривязывать, поскольку у него, в отличие от карт, не ограничен срок действия.

«Мы стремимся предоставить пользователям Android больше удобных способов для оплаты в Google Play подписок, приложений и встроенных в них покупок. Сегодня это можно сделать с помощью банковских карт, со счета телефона, подарочными картами, используя PayPal или кошелек Qiwi. Мы рады, что к этому добавился и сервис “ЮMoney”. Уверены, что пользователи оценят его удобство и безопасность», — отметил Дмитрий Стиран, руководитель стратегических партнерств в EMEA, Google Payments.

За первое время работы нового метода самый крупный чек — за покупку внутриигрового контента в РПГ-игре — составил 9900 руб. Другой пользователь-рекордсмен потратил 83405 руб. на покупки в 64 разных приложениях. По количеству повторных покупок лидирует пользователь, который совершил в игровых приложениях 136 транзакций на общую сумму 38069 руб.

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«ЮMoney» — финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». «ЮMoney» разрабатывает платежные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.