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2ГИС вернулся в Google Play

Официальное приложение 2ГИС для Android вновь доступно для скачивания в Google Play — его можно установить уже сейчас.

В приложении 2ГИС в Google Play уже доступны новые функции, которые ранее появились в версиях геосервиса в других магазинах приложений: реалистичные 3D-модели ключевых достопримечательностей, дорожных развязок, парков и зелёных зон — они помогают ещё лучше ориентироваться в городах и делают карту визуально приятнее; возможность строить пешие маршруты внутри крупных зданий — например, торговых центров, музеев, аэропортов; новый вид построения проезда, позволяющий на старте маршрута выбрать ближайшую парковку или подъезд, за несколько секунд сравнить разные способы добраться — на общественном транспорте, такси, пешком или личном автомобиле; возможность делиться местоположением с близкими при взаимном согласии — функция «Друзья на карте» помогает стать ближе тем, кто дорог, обмениваться эмоциями и чаще встречаться, когда вы рядом.

2ГИС вернулся в Google Play спустя 11 месяцев после удаления в мае 2023 г. До этого приложение было доступно в Google Play 12 лет — с 2011 г. За это время пользователи установили его более чем на 100 млн устройств, поставили более 1,3 млн оценок со средним баллом 4,7. Приложением 2ГИС для Android сейчас пользуется около 20 млн человек в месяц.

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«Мы очень признательны нашим пользователям — во время отсутствия 2ГИС в Google Play они находили альтернативные способы установки приложения и продолжали им пользоваться. Благодаря их любви мы не заметили оттока аудитории. Тем не менее, мы рады вернуться в Google Play, так как это делает использование нашего продукта проще и удобнее для миллионов пользователей», — отметил генеральный директор 2ГИС Денис Лукьянов.

Официальное приложение 2ГИС для iOS вернулось в App Store в апреле прошлого года.

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