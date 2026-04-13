Росcияне массово переходят на экзотические мессенджеры вместо Telegram, лишь бы не импортозамещаться. Год назад о них никто не слышал

Россияне активно осваивают мессенджеры из Азии, в особенности корейские и китайские. Также их интересуют турецкие решения – сервисы этих стран они выбирают в качестве замены Telegram, который почти перестал работать в России. Отечественные решения их не очень интересуют.

Обойтись без связи в лифте и на парковке

Россияне демонстрируют изобретательность в поиске альтернативы Telegram, который почти полностью замедлен в России. Как пишет Telegram, вместо покорного перехода на всеми силами продвигаемые отечественные решения они активно перебираются в мессенджеры и Китая, Кореи и даже Турции. В 2025 г. они не менее оперативно осваивали imo – мессенджер из США.

Согласно приведенной изданием статистике МТС AdTech, аудитория азиатских мессенджеров в России за один лишь март выросла в среднем примерно на 60%. А если оценивать всю первую четверть 2026 г. (1 января – 31 марта), то спрос на такие платформы среди россиян подскочил на 50%.

Следует отметить, что данные основаны на результатах исследования больших данных и мобильного трафика оператора МТС.

Предпочтения россиян

Жители России, выбирая сервис на замену Telegram, очень часто отдают предпочтение турецкому мессенджеру BiP. Его аудитория ежемесячно активных пользователей (MAU) в России по итогам марта 2026 г. выросла более чем вдвое – на 108%, составив 1,68 млн уникальных пользователей.

Россияне ищут альтернативу Telegram где угодно, но только не среди российских мессенджеров

Россияне начали осваивать и мессенджер WeChat, который является основным в Китае и заменяет местным жителям десятки приложений (доставка, оплата, денежные переводы и пр.). Прирост его MAU на фоне турецкого BiP не такой внушительный, но, тем не менее, он есть – 15% за март 2026 г. Сейчас число российских ежемесячно активных пользователей WeChat составляет в пределах 1,15 млн человек.

CNews писал также, что очень высоким спросом у россиян пользуется южнокорейский мессенджер KakaoTalk. Это аналог WeChat по числу функций, но большинство из них доступно лишь гражданам Южной Кореи. Базовые возможности (звонки, сообщения, отправка медиаконтента) доступны пользователям со всего мира.

Согласно статистике МТС AdTech, KakaoTalk по итогам марта 2026 г. поднялся на второе место с топе соцсетей в магазине приложений Apple App Store. Его MAU в России за тот же месяц вырос на 82%, составив 436,4 тыс. пользователей.

Кто не рискует, тот не пользуется Telegram

Многие россияне, лишившиеся возможности пользоваться Telegram и по каким-то причинам обходящие стороной технические средства для его «оживления» в России, отдали предпочтение мессенджеру Telega. Это российский форк Telegram, созданный компанией АО «Телега» из Казани.

В начале марта 2026 г. CNews писал о потенциальной связи Telega с российским холдингом VK, автором нацмессенджера Max. А в начале апреля 2026 г. приложение Telega исчезло из каталога Apple App Store. В тот же день Cloudflare признала Telega шпионским ПО. Позже эта метка была снята.

Но россиян все это, судя по всему, совершенно не смущает. Как пишет «Коммерсант», именно Telega стал «самым быстрорастущим мессенджером в России».

В марте 2026 г. аудитория Telega подскочила на 160%, а его показатель MAU вырос до 7,5 млн человек.

Отметим также, что Telegram начал бороться с неофициальными клиентами. Он не блокирует их, но теперь в списке контактов рядом с пользователями, которые предпочитают их, размещена соответствующая пометка.

Такой ярлык призван показать другим пользователям, что общение с этим людьми в Telegram может оказаться небезопасным, так как у сторонних сервисов может быть слабая защита.

Своих не бросаем

Борьба с Telegram в России после неудачной попытки заблокировать мессенджер в 2018 г. перешла в новую активную фазу в августе 2025 г. Тогда россиян лишили права совершать в этом мессенджере аудио- и видеозвонки, замедлив их почти до нуля.

В начале 2026 г. Telegram замедлили еще сильнее, отобрав у россиян возможность отправлять медиаконтент и смотреть видеоролики. Позже почти перестали отправляться и текстовые документы, а обычные сообщения начали отправляться и приходить с большой задержкой.

Но многих россиян, за годы пользования интернетом в стране и регулярно сталкивающихся с блокировками нужных им сайтов и сервисов, происходящее с Telegram, похоже, не смущает. Как пишет «Коммерсант», по итогам I квартала 2026 г. аудитория ежемесячно активных пользователей в России почти не изменилась – она упала лишь на 1,5% по сравнению с IV кварталом 2025 г. (1 октября – 31 декабря).

Telegram, несмотря на все ограничения, по-прежнему пользуются десятки миллионов человек. Его MAU в I квартале 2026 г. составил 102 млн пользователей – в этом он опережает все другие мессенджеры, которые пока еще не заблокированы в России.