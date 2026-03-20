Русская смекалка победила. Россиянин создал «пейджер» на Raspberry Pi для общения в Telegram. Блокировки ему не страшны – он работает без интернета

Россиянин создал небольшое устройство для чтения Telegram-каналов. В будущем с его помощью можно будет отправлять и получать сообщения в личных чатах. Гаджет внешне напоминает пейджер из 90-х. В его основе – одноплатный компьютер Raspberry Pi. Автор утверждает, что его изобретение работает без интернета, по mesh-сетям. Это означает, что никакие ограничения и блокировки Telegram ему не страшны.

«Пейджер» для Telegram

В России создано портативное устройство, позволяющее подключаться к Telegram, минуя сотовые сети. Его разработчик – автор Telegram-канала «Техно Минималист» Игорь Федоров. По словам инициатора проекта, его изобретение позволяет пользоваться Telegram без подключения к сотовым сетям – он использует mesh-сети.

Это означает, что Telegram будет работать без подключения к мобильному или домашнему интернету. Другими словами, ему не страшны ни нынешнее замедление в сетях российских операторов, ни потенциальная полная блокировка на территории России.

Все гениальное – просто

Основу изобретения составляет одноплатный компьютер Raspberry Pi. Автор канала «Техно Минималист» не указывает конкретную модель, но CNews выяснил, что это Pi Zero 2 W со встроенным модулем Wi-Fi – на это указывает идентификатор FCC ID, который можно разглядеть на одном из снимков.

Изобретение Игоря Федорова

Как сообщал CNews, Pi Zero 2 W вышел в октябре 2021 г. К моменту публикации материала он был доступен в продаже, в том числе на российских маркетплейсах, где за него просили в пределах 3000 руб.

Стимулом к созданию этого устройства стала, по-видимому, невозможность с комфортом пользоваться Telegram в мобильном или домашнем интернете без специальных технических средств, а иногда и с ними. «Ну что, телеграм работает? У меня в центре по сотовой уже пару месяцев нет, – пишет Игорь Федоров. – Была идея прокинуть телеграм-сообщения и чтение каналов через радиосвязь. Меш-сети сейчас набирают популярность, вот и решил попробовать».

Пост Игоря Федорова

«Замутил на Raspberry Pi сервак с телегой и обработкой запросов через Meshtastic – один дома, второй с собой, – добавил изобретатель. – Могу читать каналы, загружать последние посты, листать их. Конечно, без видео и картинок – чисто текст».

Как все устроено

По словам разработчика, в своем проекте он использовал официальную библиотеку Meshtastic, «которая позволяет подключить устройство и управлять им с любого компьютера». «И есть библиотека Telethon — через нее подключаемся к Telegram API. Не как бот, а как личный аккаунт – это сделано для разработчиков, чтобы создавать свои Telegram-клиенты», – добавил он.

Все работает

«И вот эти две библиотеки я запустил на Raspberry Pi. Основная задача – написать скрипт-мост между Telegram и Meshtastic. Все, – объясняет автор принцип работы устройства. – Дальше схема простая: команды идут с моего переносного Meshtastic, их получает Meshtastic который стоит дома, скрипт считывает команду и запрашивает данные из Telegram».

В текущей реализации проекта к устройству «привязано» несколько Telegram-каналов, которые в автоматическом режиме считываются через личный аккаунт автора изобретения. «Посты кэшируются и ждут запроса. Потом могу обновлять когда надо – можно по таймеру, можно вручную. Можно и личные сообщения получать автоматом. Короче, возможностей много», – отметил разработчик.

Планы на будущее

В своей нынешней реализации «пейджер» умеет работать только с текстовой информацией – встроенный дисплей не позволяет отображать графику. Также стоит обратить внимание, что все публикации приведены на русском языке, но в английской раскладке, и не просто так.

«Сделал транслит, чтобы на экране помещалось в два раза больше символов», – объяснил это автор.

Разработка новой версии устройства

«Так же можно реализовать получение личных сообщений и отправку ответов обратно», – заявил Игорь Федоров. Редакция CNews обратилась к нему с вопросом о сроках появления такой возможности и о том, как именно все будет работать, и получила такой ответ: «В ближайшие пару дней личные сообщения будут. Почти сделал. Уведомления о новых сообщениях и ответы. В планах, мини текстовая версия, прям в стиле старых пейджеров, и написание быстрых ответов уже из памяти. С большим экраном и 5 кнопками. И вторая версия уже продвинутая, с клавиатурой и экраном. И вот тут уже можно голосом набирать текст, и даже картинку с одной стороны переводить в текст, а с другой ее снова генерировать».

Основной компонент устройства продается в России

Также CNews поинтересовался о планах по серийному выпуску этого устройства. «Нет, это просто хобби. И тем более это уже готовые устройства, просто адаптировал немного софт. Я как доделаю личный сообщения, тогда полную инструкцию выложу со всеми исходниками, что бы каждый мог сделать, или улучшить. В открытом доступе все будет», – сообщил CNews разработчик.

Мессенджер, который не заблокируют

Существует отдельный мессенджер, который не зависит от сотовых сетей и домашнего интернета, и который не может быть заблокирован на уровне провайдера. Это проект BitChat, за которым стоит основатель заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter) Джек Дорси (Jack Dorsey).

Как сообщал CNews, BitChat появился летом 2025 г. Он работает полностью офлайн, то есть ему не нужен выход в интернет. Это децентрализованный мессенджер, и для работы ему нужен лишь Bluetooth, который есть сейчас в каждом смартфоне. В его системе нет даже серверов – вся история общения хранится на устройствах пользователей.

Telegram штормит

В России к 20 марта 2026 г . ситуация с работой Telegram продолжала ухудшаться. Жители всех регионов страны активно жалуются на недоступность сервиса.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

В некоторых российских городах Telegram перестал работать даже при использовании специальных технических средств.

На работу Telegram жалуется вся Россия

Сейчас россияне активно ищут альтернативу Telegram среди более популярных сервисов. К примеру, они начали массово переходить на электронную почту, которую тоже довольно непросто заблокировать.

Эльяс Касми

Другие материалы рубрики

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета

Гигант электронной коммерции уволил 66 тысяч сотрудников, чтобы сосредоточиться на ИИ-бизнесе

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
