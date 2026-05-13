Telegram остается приоритетным каналом для инфлюенс‑маркетинга

По данным «Яндекс Директа», Telegram остается одной из ведущих площадок для продвижения: 67% опрошенных рекламодателей назвали его приоритетным каналом для инфлюенс-маркетинга до конца 2026 г. Позитивная динамика наблюдается и в стоимости размещения рекламы у владельцев каналов: за период с февраля по апрель средняя цена поста снизилась на 17%, клика — на 10%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

30% рекламодателей «Директа» планируют сохранить или увеличить текущий уровень вложений в рекламу в Telegram, а 19% — частично перераспределить существующий бюджет, добавив к мессенджеру продвижение и на других инфлюенс-площадках. По состоянию на начало мая в ряде отраслей инвестиции в продвижение в Telegram-каналах выросли. Так, маркетплейсы увеличили бюджеты на продвижение в мессенджере через Директ в 2,5 раза, отдельные компании финансового сектора — на 70%. Ряд бизнесов из сфер недвижимости, телекома и ресторанного бизнеса вернули бюджеты на продвижение в Telegram до прежнего уровня — показателей февраля 2026 года.

Инвентарь для продвижения остается стабильным и продолжает пополняться: с февраля 2026 года к уже действующим каналам РСЯ присоединилось более 3 тыс. новых Telegram‑площадок, готовых размещать рекламу.

«Средний показатель кликабельности (CTR) в Telegram сохранился на уровне 0,21%, каким был до февраля 2026, а продвижение стало более выгодным. Дополнительную уверенность рекламодателям придает модель оплаты в «Директе» только за фактические результаты, такие как клики и просмотры. Мы помогаем рекламодателям снижать возможные риски, связанные с работой мессенджера в будущем, так как внутри сервиса всегда остается возможность оперативно и гибко перераспределять бюджеты между разными инфлюенс-площадками и форматами», — сказал Антон Попов, руководитель направления инфлюенс-маркетинга РСЯ.

На уровне креативов более половины рекламодателей сохранили прежний подход к материалам и продолжили использовать медиафайлы, несмотря на возможные сложности с их загрузкой. Среди точечных изменений: использование облегченных изображений (12%), акцент на текстах рекламных постов (11%) и перенаправление трафика на сайты (23%), а не на собственные Telegram-каналы, как делали ранее.

Одновременно рекламодатели переходят к портфельному подходу в инфлюенс-маркетинге. Около 70% опрошенных бизнесов считают необходимым распределять бюджеты на продвижение у блогеров между несколькими площадками: Telegram (67%), «ВКонтакте» (65%), «Макс» (56%), а также видеоплатформы YouTube и Rutube (по 22%).