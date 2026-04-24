Только не нацмессенджер. Российский бизнес уходит из Telegram в отечественные корпоративные мессенджеры

Российские компании массово мигрируют из Telegram в корпоративные мессенджеры отечественной разработки. За считанные месяцы их популярность взлетела в пять раз. Использовать нацмессенджер для корпоративных коммуникаций они не торопятся, даже несмотря на тот факт, что он ловит в лифте и на парковке.

Бизнесу – бизнесовое

Российские предприятия начали активно переходить в отечественные корпоративные мессенджеры, коих за минувшие четыре года появилось большое количество. Эти сервисы замещают собой американские Slack и Microsoft Teams, которые ввели антироссийские санкции, и, по сути, выполняют те же функции, что и обычные мессенджеры, попутно предоставляя компаниям дополнительные возможности для коммуникации сотрудников между собой.

Спрос на российские корпоративные мессенджеры в стране после замедления Telegram в начале 2026 г. очень быстро вырос в пять раз – на 400%, пишут «Известия» со ссылкой на директора проектов АНО «Цифровые платформы» и главу Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова.

Как отмечает издание, такая миграция – следствие ограничений, которые обрушились на российских пользователей Telegram в начале 2026 г., притом ударили они не только по обычным пользователям, но и по бизнесу. Как сообщал CNews, в числе первых негативные последствия замедления Telegram настигли российских разработчиков ПО.

© Rangizzz / Фотобанк Фотодженика
Компании сделали свой выбор в вопросе альтернативы Telegram

Отметим, что компании предпочитают именно корпоративные мессенджеры, а не национальные, когда приходится искать альтернативу Telegram.

Импортозамещение не завершено

Как сообщил «Известиям» ИТ-специалист, эксперт по безопасности информационных систем Игорь Баранов, нынешняя миграция российского бизнеса в российские же мессенджеры – уже третья по счету за последние несколько лет. «Первым сигналом стал уход иностранных компаний из России, вторым – ограничения в работе WhatsApp* в 2025 г., теперь – ситуация с Telegram», – сказал он.

«Это буквально как три звонка в театре», – добавил Игорь Баранов.

Но происходящее вовсе не означает, что российский бизнес бросил все и перестал пользоваться Telegram и WhatsApp*. Напротив, большая часть компаний, около 70%, продолжают использовать эти и другие иностранные мессенджеры в своей работе, находя способы их размедления. В их числе – американский Imo, популярность которого в России, как сообщал CNews, взлетела во второй половине 2025 г.

Еще 35-40% российских компаний «работают в гибридном формате, совмещая внешние сервисы с корпоративными платформами», подчеркивает издание, сказал изданию Владимир Зыков.

По его словам, российский бизнес был поставлен в очень жесткие временные рамки – компании были вынуждены очень оперативно искать замену Telegram. Но к концу апреля 2026 г. лишь не более 15% предприятий уже внедрили корпоративные мессенджеры.

Все подтверждается

Разработчики ПО для корпоративных коммуникаций подтверждают рост спроса на их решения со стороны бизнеса. В частности, об этом изданию сообщили представители TrueConf: «Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к серверным решениям, которые позволяют компаниям полностью контролировать коммуникации и хранение данных. Это ключевое требование со стороны крупного бизнеса и госсектора».

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов Бизнес

Абсолютные значения в компании не раскрыли.

Спрос на платформу «МТС Линк» тоже растет – число новых регистраций увеличилось в 14 раз, отмечает издание со ссылкой на директор бизнес-юнита «Унифицированные коммуникации» платформы Олега Пашукевича. По его словам, количество онлайн-звонков в «МТС Линк» увеличилось в 2,8 раза.

В марте 2026 г. рост числа пользователей онлайн-платформы VK WorkSpace оказался двукратным по сравнению с мартом 2025 г. «Основной запрос клиентов сегодня – это единая платформа для коммуникаций и совместной работы, где все сервисы интегрированы и доступны в одном приложении, – сообщили изданию представители VK.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook*) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Геннадий Ефремов

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

