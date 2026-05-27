Редкий мессенджер, который пока не заблокировали, регистрирует бренд в России. Россияне уже используют его вместо Telegram и Max

Товарный знак мессенджера из Южной Кореи KakaoTalk регистрируют в Роспатенте. Россияне им уже активно пользуются. Его популярность у жителей нашей страны возросла на фоне блокировок Telegram.



Заявка в Роспатент

Южнокорейская компания Kakao Corp. подала заявку на регистрацию в Роспатенте своего бренда KakaoTalk, пишет издание «Лента.ру», ссылаясь на информацию сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

В качестве вариантов использования товарного знака перечислены программы и приложения, рекламные услуги, передача сообщений, услуги социальных сетей и др.

KakaoTalk — это один из старейших мессенджеров. Он появился в 2010 г. KakaoTalk могут пользоваться жители многих стран мира, но его основная аудитория — граждане Южной Кореи. Мессенджер позволяет общаться текстом, отправлять изображения и стикеры, а также вести каналы и совершать звонки.

Рост популярности KakaoTalk у россиян

В середине апреля 2026 г. менеджер PR-отдела KakaoTalk Ли Сын Тхэ (Lee Seung-tae) заявил «РИА Новости» о росте популярности мессенджера у российских пользователей: «Мы можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем».

В KakaoTalk подтвердили информацию и согласились с мнением СМИ о том, что рост показателя может быть вызван ситуацией вокруг Telegram. Зарубежные пользователи регистрируются через иностранные IP, рассказали представители компании.

KakaoTalk позволяет регистрироваться с российским номером телефона. Как убедилась редакция CNews, к 23 марта 2026 г. в России не было никаких ограничений установки KakaoTalk на свое устройство. Мессенджер доступен для установки в русскоязычных магазинах Google Play и Apple App Store. В отечественном RuStore его нет.

Интерфейс KakaoTalk почти полностью переведен на русский язык, хотя и не без ошибок и опечаток. Иероглифы в интерфейсе встречаются довольно редко. Не русифицированные элементы интерфейса приведены чаще всего на английском языке.

Монетизировать свой канал в KakaoTalk можно только после верификации, а для этого потребуется корейский номер телефона и ID-номер гражданина Южной Кореи.

Альтернатива Telegram

Борьба с Telegram в России началась еще в 2018 г. и перешла в новую активную фазу в августе 2025 г. Тогда россиян лишили права совершать в нем аудио- и видеозвонки, замедлив их почти до нуля. Замедление усилилось в начале 2026 г. Исчезла возможность отправлять медиаконтент и смотреть видеоролики. Позже почти перестали отправляться и текстовые документы, а обычные сообщения начали отправляться и приходить с большой задержкой.

В апреле 2026 г. CNews писал, что россияне вместо перехода на всеми силами продвигаемые отечественные решения активно перебираются в мессенджеры и Китая, Кореи и даже Турции. Согласно статистике МТС AdTech, аудитория азиатских мессенджеров в России за один лишь март выросла в среднем примерно на 60%, а за первую четверть 2026 г. (1 января – 31 марта) — на 50%.

Чаще всего жители России, выбирая сервис на замену Telegram, отдают предпочтение турецкому мессенджеру BiP. Его показатель MAU (ежемесячные активные пользователи) в России по итогам марта 2026 г. вырос более чем вдвое (плюс 108%) и достиг 1,68 млн уникальных пользователей. У KakaoTalk по итогам марта 2026 г. MAU в России вырос на 82%, составив 436,4 тыс. человек.