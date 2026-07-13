Разделы

Безопасность Интернет Интернет-ПО
|

«Солар»: злоумышленники используют спрос на инструменты для обхода блокировок Telegram

С февраля 2026 г. Роскомнадзор ограничивает работу мессенджера Telegram на территории России. Пользователи пытаются обойти ограничения и ищут доступные способы на просторах интернета. Этим начали пользоваться злоумышленники. Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», провайдера комплексной кибербезопасности в России, обнаружили в топе поисковой выдачи вредоносные клоны популярных прокси-сервисов. Причем размещены они как на официальной платформе для хостинга ИТ-проектов GitHub, так и на ее зеркалах.

Пытаясь обойти блокировку мессенджера, пользователи нередко ищут прокси-сервисы. Часто такой поиск начинается в браузере, и тут любителей Telegram ждет ловушка, связанная со спецификой работы поисковиков. В условиях действующих ограничений в РФ ссылки на оригинальные и валидные репозитории исключаются из поисковой выдачи «Яндекса» – на самом верху поиска образуется вакуум, который моментально заполняется свежими ссылками на вредоносные программы. За последнее время эксперты Solar 4RAYS обнаружили несколько очень схожих инцидентов запуска подобных вредоносных утилит, скачанных с GitHub под видом подлинного софта.

Опасность могут представлять и фальшивые репозитории с зеркал GitHub. Они максимально точно имитируют оригинальные проекты: мошенники полностью копируют раздел README.md настоящей программы, сохраняя оригинальную вёрстку и даже реквизиты для донатов настоящему автору. В данном случае злоумышленники эксплуатируют доверие авторитету GitHub: видя знакомое оформление, пользователи полагают, что скачиваемый код безопасен. Однако вместо подлинного файла может встретиться подмененный бинарник, например, Salat Stealer, Santa Stealer или любой другой вредоносный код. А Santa Stealer способен извлекать не только сессии браузеров, но и нужные файлы по заданным расширениям. Эксперты Solar 4RAYS предупреждают: даже если ссылка выглядит предельно похожей на оригинал, при скачивании со сторонних платформ уровень опасности максимален.

«Такой подход рассчитан на машинальные действия пользователя: знакомое оформление снижает бдительность, и человек автоматически переходит к загрузке, не проверяя подлинность источника. При этом и оригинальная платформа GitHub, хотя сама по себе полностью безопасна и предоставляет только хостинг, не успевает модерировать непрерывный поток новых загружаемых файлов, что злоумышленники используют в своих целях», – сказал Никита Прямухин, аналитик вредоносного ПО центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, ГК «Солар».

Эксперты Solar 4RAYS настоятельно рекомендуют перед скачиванием любых утилит проводить проверку. Должны насторожить недавняя регистрация аккаунта, отсутствие активности (звёзд, форков и вкладки Issues) и истории изменений, просьба автора отключить антивирус для совершения установки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративный ИИ требует не только GPU, но и управляемой среды

Власти установили для детей нормы пользования гаджетами. До 16 лет - не более двух часов в день

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Найдены максимальные уязвимости в знаменитой ОС для управления сетями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще