Российское агентство впервые автоматизировало подбор услуг с помощью Telegram-бота

Коммуникационное агентство PR Dev объявило о запуске Telegram-бота для автоматизации подбора коммуникационных услуг. Новый инструмент позволяет пользователям получить информацию о направлениях работы агентства, подобрать необходимые услуги и сформировать предварительный запрос без участия менеджера на первом этапе взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители PR Dev.

Бот помогает клиентам определить цели коммуникационной кампании, выбрать необходимые инструменты продвижения и ознакомиться со стоимостью услуг. Решение охватывает PR, SMM, медиасопровождение, личный бренд, контент-маркетинг и комплексные коммуникационные стратегии.

После заполнения параметров проекта данные автоматически передаются в CRM-систему агентства для дальнейшей обработки. По мнению разработчиков, такой подход сокращает время подготовки коммерческих предложений и, что главное, повышает прозрачность взаимодействия между агентством и заказчиком на этапе первичного взаимодействия.

«Рынок коммуникационных и консалтинговых услуг постепенно движется в сторону цифровизации клиентского сервиса. Сегодня пользователи ожидают получить информацию быстро, самостоятельно и в удобном формате. Мы создали инструмент, который помогает верхнеуровнево разобраться в услугах, сформировать запрос и получить понимание бюджета проекта в течение нескольких минут. Для нас это часть стратегии по цифровой трансформации агентства, расширению ЦА и повышению прозрачности рынка коммуникаций», — сказала основатель и CEO PR Dev Алла Аксенова.

В компании подчеркивают, что Telegram-бот является первым этапом развития продукта. В настоящее время решение работает в формате MVP и используется для тестирования клиентского опыта. В дальнейшем PR Dev планирует запустить отдельный веб-сервис и мобильное приложение, которые смогут объединить участников рынка коммуникационных услуг на единой платформе. Пользователи получат возможность подбирать подрядчиков, сравнивать предложения и формировать запросы на PR- и маркетинговые услуги через единый цифровой интерфейс с прозрачной системой ценообразования.