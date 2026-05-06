«Яндекс 360» запустил бота для переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный мессенджер

«Яндекс 360» представил инструмент для автоматического переноса рабочих переписок из Telegram в корпоративный «Мессенджер». Решение позволяет компаниям централизовать коммуникации сотрудников внутри единой цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Бот переносит чаты при условии, что рабочий аккаунт пользователя привязан к организации в «Яндекс 360». Это упрощает переход с внешних сервисов на корпоративную платформу без потери истории переписки.

Инструмент стал частью обновлений сервисов «Яндекс 360» за апрель 2026 г.. Компания также расширила возможности «Трекера», «Документов», «Вики» и «Диска».

В «Документах» появилась автоматическая нумерация страниц и расширенные настройки колонтитулов. В «Таблицах» добавили новые функции для работы с данными и возможность форматировать текст внутри ячеек.

В «Трекере» обновили работу с задачами: их можно привязывать к целям, создавать из чек-листов и скрывать завершенные элементы в связях. В «Вики» появился раздел администрирования, который позволяет централизованно управлять доступами, настройками и подключением внешних сервисов.

В «Диске» расширили настройки доступа к файлам: теперь можно устанавливать пароли не только на просмотр, но и на редактирование. Также добавлен параметр «Автор изменений» в истории версий. Дополнительно в «Телемосте» появился виджет «Календаря» для быстрого планирования встреч, а в управлении организацией — инструменты мониторинга качества видеозвонков.