Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс 360» запустил бота для переноса рабочих чатов из Telegram в корпоративный мессенджер

«Яндекс 360» представил инструмент для автоматического переноса рабочих переписок из Telegram в корпоративный «Мессенджер». Решение позволяет компаниям централизовать коммуникации сотрудников внутри единой цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Бот переносит чаты при условии, что рабочий аккаунт пользователя привязан к организации в «Яндекс 360». Это упрощает переход с внешних сервисов на корпоративную платформу без потери истории переписки.

Инструмент стал частью обновлений сервисов «Яндекс 360» за апрель 2026 г.. Компания также расширила возможности «Трекера», «Документов», «Вики» и «Диска».

В «Документах» появилась автоматическая нумерация страниц и расширенные настройки колонтитулов. В «Таблицах» добавили новые функции для работы с данными и возможность форматировать текст внутри ячеек.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

В «Трекере» обновили работу с задачами: их можно привязывать к целям, создавать из чек-листов и скрывать завершенные элементы в связях. В «Вики» появился раздел администрирования, который позволяет централизованно управлять доступами, настройками и подключением внешних сервисов.

В «Диске» расширили настройки доступа к файлам: теперь можно устанавливать пароли не только на просмотр, но и на редактирование. Также добавлен параметр «Автор изменений» в истории версий. Дополнительно в «Телемосте» появился виджет «Календаря» для быстрого планирования встреч, а в управлении организацией — инструменты мониторинга качества видеозвонков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

«Яндекс» потратит 50 миллиардов на скупку собственных акций

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Редактор кода Microsoft приписывал авторство в проектах пользователей ИИ-помощнику Copilot

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще