После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* число обычных звонков по телефону выросло в 6 раз

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, подвела итоги исследования звонков россиян. Аналитики изучили, как россияне используют коммуникационные приложения и звонки по сотовой связи, а также определили драйверы выбора и уровень удовлетворенности сервисами. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Основным средством связи россиян остаются обычные звонки по сотовой связи. Их совершают 96% респондентов, из них 72% — ежедневно. Сотовая связь востребована даже в путешествиях: 98% респондентов пользуются ей в поездках. Также путешественники, наряду со школьниками, отправляют голосовые сообщения в интернете чаще других категорий респондентов.

После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* использование обычных звонков выросло в шесть раз.

Аудио- и видеозвонками в интернете пользуются далеко не все: только 63% и 56% пользователей соответственно. Почти каждый пятый респондент использует сервисы для групповых аудио- (17%) и видеоконференций (19%).

Почти половина россиян отправляют видеосообщения в интернете. Этот способ связи наиболее распространен среди школьников: его использование подтвердили 83% респондентов из этой категории.

Лидеры по использованию среди онлайн-сервисов для звонков — Telegram и Mах. Их показатели практически равны: 34% респондентов совершают хотя бы один звонок в неделю через Mах, 31% — через Telegram. Ближайшие конкуренты заметно отстают: на третьем и четвертом месте по этому критерию оказались приложения «ВКонтакте» и WhatsApp* (15% и 13% респондентов соответственно).

Как российские пользователи выбирают сервисы для звонков

Главным драйвером выбора сервиса для онлайн-звонков россияне считают удобство использования (этот фактор отметили 58% респондентов). В топ-5 факторов также вошли распространенность сервиса среди окружения (53%), экономия денег или тарифа (43%), возможность видеть собеседника и высокое качество связи (по 42%).

За распространенность среди окружения чаще других сервисов выбирают Telegram. Также Telegram чаще, чем другие сервисы, ассоциируется с безопасностью данных и шифрованием звонков: этот драйвер выбора отметило больше трети пользователей сервиса (средний показатель по другим решениям — 25%).

Мессенджер Mах чаще всего используют из-за «доступности общения при плохой связи» (38%). При этом Mах отстает от сервисов-конкурентов по большинству других факторов выбора: удобству использования (48% против среднего показателя 58%), распространенности среди окружения (48% против 53%), безопасности данных (19% против 25%) и функциональным возможностям. При этом пользователи Telegram наименее открыты к смене приложения для звонков, в то время как пользователи Mах чаще других готовы переключиться на другое решение.

Сервисы «Яндекс.Телемост», Zoom и Discord используют чаще всего из-за дополнительных функций и возможности групповых звонков. «VK Звонки» чаще всего выбирают из-за удобства использования, а «VK Мессенджер» — из-за возможности добавить маски и фильтры во время видеозвонка.

Удовлетворенность сервисами для звонков

82% пользователей удовлетворены решениями для звонков, которые они используют сейчас. При этом наименее довольны своими сервисами пользователи Mах (76%) и WhatsApp* (75%). Больше всего удовлетворены выбором пользователи, звонящие через Discord (94%).

Исследование проведено в I квартале 2026 г. В опросах приняли участие 2,02 тыс. респондентов из городов России с населением свыше 100 тыс. человек, которые совершают хотя бы один звонок в неделю.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

