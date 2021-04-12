Спецпроекты

«Яндекс.Почта 360» избавит от лишних рассылок

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Почте 360» появились новые возможности для отключения рассылок. Теперь от них можно отписаться не только в настройках, но и прямо в папке «Входящие» — во время работы с почтой. Это быстрый и удобный способ избавиться от писем, которые отвлекают от дел.

Каждый день пользователи «Почты» удаляют больше 20 миллионов рассылочных писем, даже не читая. Возможно, для кого-то они больше не актуальны, а у кого-то просто нет на них времени. Чтобы отказаться от такой рассылки, теперь достаточно нажать соответствующую кнопку в панели инструментов. Таким образом во «Входящие» будут попадать только те сообщения, которые человеку важны. Тем, кто будет удалять рассылки непрочитанными или отправлять их в спам, сервис сам предложит от них отписаться.

Бывает так, что удалённая рассылка снова стала актуальной. Например, человек отписался от рассылки бизнес-школы, а потом снова задумался об учёбе. Тогда он может зайти в настройки (раздел «Управление рассылками») и подключить рассылку снова. В настройках собраны все рассылки, на которые был подписан человек. Любую из них можно включить или отключить.

«Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы, куда входят Почта, Диск, Телемост, Календарь и Заметки. С их помощью можно вести переписку, планировать своё время и проводить видеовстречи.

Другие материалы рубрики

Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет

Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру

Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP

В России запущен бесплатный ИИ-сервис, который оценивает подержанные авто за 10 секунд с точностью 95%

В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги»

Российский разработчик требует погасить задолженность от структуры международного ИТ-холдинга

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

Техноблог

7 секретов поиска скрытых камер

Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий