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В «Яндекс.почте 360» появилось резервное копирование

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В «Яндекс.почте 360» теперь можно создавать резервные копии — как отдельных писем, так и всего почтового ящика. Это поможет найти и восстановить удалённые письма и папки, если они вдруг понадобятся.

Чтобы иметь копии всех удалённых писем, достаточно включить в настройках автоматическое копирование. После этого любые письма, которые полностью удалены из ящика, будут на полгода попадать в специальное хранилище. Если человек случайно удалит важное письмо или захочет вернуть сообщение, которое специально стёр несколько месяцев назад, он сможет найти его, нажав кнопку «Посмотреть удалённые письма».

Сервис позволяет также сделать копию нужных папок или всего ящика. Она будет иметь такую же структуру, что и оригинал на момент копирования. Так, если пользователь нечаянно удалит папку «Договоры», он найдёт её в архиве — вместе со всем содержимым. Чтобы запустить копирование, нужно выбрать папки и нажать «Создать резервную копию». А когда понадобится копия, можно получить её с помощью кнопки «Восстановить письма». Для дополнительной защиты, прежде чем создать или восстановить копию, понадобится ввести пароль от «Почты» или код из SMS.

Услуга действует в рамках платной подписки на тарифах «Стандарт 100 ГБ», «Премиум 1 ТБ», «Премиум 3 ТБ» и «Премиум 5 ТБ». Сейчас новая функция доступна только части подписчиков, но скоро она заработает для всех пользователей «Почты 360».

«Яндекс.почта 360» — набор сервисов для работы, куда входят «Почта», «Диск», «Телемост», «Календарь», «Заметки» и «Мессенджер». С их помощью можно вести переписку, планировать своё время и проводить видеовстречи.

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