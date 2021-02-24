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«Яндекс.Почта 360» стала доступна в мобильных приложениях

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«Яндекс.Почта 360» — набор сервисов для работы — стала доступна в мобильных приложениях «Почты» и «Диска». Теперь людям будет удобнее решать рабочие задачи на смартфоне. Для тех, кто много общается по делу в Telegram, команда «Яндекс.Почты 360» запустила чат-бота для пересылки важных сообщений в «Почту».

Мобильная «Почта 360» позволяет вести переписку, проводить встречи и работать с документами, имея под рукой только смартфон. В неё входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост» и «Заметки», между которыми легко переключаться. Например, можно изучить договор, тут же связаться с коллегой по «Телемосту», а потом назначить встречу в «Календаре». Мобильная «Почта 360» полностью синхронизирована с десктопной, так что сохранённые в ней данные будут доступны и на компьютере.

Основные возможности мобильной «Почты 360» бесплатные. Для тех, кому нужны дополнительные функции, есть платная версия. Например, дизайнер или фотограф, которым нужно много места для хранения работ, могут выбрать тариф «Премиум» — в него входит 1 ТБ пространства на «Яндекс.Диске». Тем, кто часто снимает видеоролики — например, для странички своего бизнеса в соцсети — подойдёт тариф «Стандарт» с безлимитной загрузкой видео. Оформить подписку можно прямо в приложении. Владельцы смартфонов на Android могут сделать это сейчас, пользователи iPhone получат такую возможность чуть позже.

Почтового чат-бота зовут @YandexMail360_bot. Он позволяет в один клик отправлять сообщения из Telegram в «Яндекс.Почту», чтобы потом к ним вернуться. Иногда общение в чатах продолжается до глубокой ночи, люди не успевают отвечать на все сообщения, а найти нужные в переписке потом сложно. Чат-бот помогает не терять важные сообщения и отвечать на них тогда, когда удобно.

Мобильная «Яндекс.Почта 360» работает на устройствах с iOS и Android. Пока она доступна только части пользователей, но постепенно появится у всех. Чат-бот «Яндекс.Почты» уже сегодня готов помогать всем желающим.

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