Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Каждая четвертая компания не считает «умный офис» полезным для сотрудников

ИТ-компания «К2Тех» провела опрос об отношении к формату «умный офис» среди руководителей отечественного бизнеса. Всего в опросе приняли участие 112 представителей рынка коммерческой недвижимости, а также крупных компаний со штатом не менее 100 человек. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

По результатам опроса, 62% респондентов уверены, что современные технологические решения в офисе повышают производительность труда и уровень мотивации сотрудников компании. Не согласился же с таким утверждением каждый четвертый опрошенный (24,5%).

Отвечая на вопрос «Что для вас значит “умный офис”?» опрошенные называли набор технических решений (58%), комфорт сотрудников (51%), инструмент экономии ресурсов (19,4%). Менее всего респондентов связали умный офис с понятием имиджа компании (12,3%).

К решениям, которые позволяют назвать офис «умным», респонденты отнесли системы для автоматизации освещения, вентиляции и кондиционирования, единые интерфейсы для управления мультимедиа-оборудованием, системы бронирования переговорных комнат. В список также вошли внутренний чат-бот или web-интерфейс со всеми сервисами офиса, а также устойчивое Wi-Fi-соединение и доступ сотрудников к VPN.

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы
Импортонезависимость

На вопрос, планируют ли компании переводить офисы на технологические решения отечественных вендоров, положительно ответили 68% респондентов. При этом 23% намерены продолжать поддержку решений от ушедших с российского рынка ИТ-компаний. 9% опрошенных представителей не определились с ответом.

Мнения респондентов по теме ESG разделились практически поровну: 51% респондентов отметили, что их компании не учитывают этот подход при организации работы в офисных пространствах, 46% напротив ответили положительно. Остальные затруднились ответить. К ESG-решениям в «умном офисе» участники опроса отнесли системы для экономии электроэнергии и воды, автоматизацию освещения с помощью датчиков движения, а также решения, которые позволяют установить корреляцию между использованной офисной бумагой и срубленными деревьями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай в капкане Nvidia. Пропагандируемый чиновниками отказ от ее «железа» грозит компаниям колоссальными тратами

Российские операторы связи под массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Мощность достигает 1,73 ТБ/с

Компьютеры депутатов полностью переведут на отечественное ПО к августу 2025 года

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: