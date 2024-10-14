Каждая четвертая компания не считает «умный офис» полезным для сотрудников

ИТ-компания «К2Тех» провела опрос об отношении к формату «умный офис» среди руководителей отечественного бизнеса. Всего в опросе приняли участие 112 представителей рынка коммерческой недвижимости, а также крупных компаний со штатом не менее 100 человек. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

По результатам опроса, 62% респондентов уверены, что современные технологические решения в офисе повышают производительность труда и уровень мотивации сотрудников компании. Не согласился же с таким утверждением каждый четвертый опрошенный (24,5%).

Отвечая на вопрос «Что для вас значит “умный офис”?» опрошенные называли набор технических решений (58%), комфорт сотрудников (51%), инструмент экономии ресурсов (19,4%). Менее всего респондентов связали умный офис с понятием имиджа компании (12,3%).

К решениям, которые позволяют назвать офис «умным», респонденты отнесли системы для автоматизации освещения, вентиляции и кондиционирования, единые интерфейсы для управления мультимедиа-оборудованием, системы бронирования переговорных комнат. В список также вошли внутренний чат-бот или web-интерфейс со всеми сервисами офиса, а также устойчивое Wi-Fi-соединение и доступ сотрудников к VPN.

На вопрос, планируют ли компании переводить офисы на технологические решения отечественных вендоров, положительно ответили 68% респондентов. При этом 23% намерены продолжать поддержку решений от ушедших с российского рынка ИТ-компаний. 9% опрошенных представителей не определились с ответом.

Мнения респондентов по теме ESG разделились практически поровну: 51% респондентов отметили, что их компании не учитывают этот подход при организации работы в офисных пространствах, 46% напротив ответили положительно. Остальные затруднились ответить. К ESG-решениям в «умном офисе» участники опроса отнесли системы для экономии электроэнергии и воды, автоматизацию освещения с помощью датчиков движения, а также решения, которые позволяют установить корреляцию между использованной офисной бумагой и срубленными деревьями.