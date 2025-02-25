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Анфиногенов Илья


25.02.2025 Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Анфиногенов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 401 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3943 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8811 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170241.
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