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Сервисы «Телфин» и Archimed+ выстраивают и структурируют работу медицинских центров

Коммуникационные сервисы «Телфин» интегрированы с медицинской информационной системой Archimed+. Поставщики решений предлагают готовый продукт для автоматизации бизнес-процессов и коммуникаций для бизнеса с учетом специфики работы клиник. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Archimed+ — это медицинская информационная система (МИС) для клиник, которая представлена на российском рынке уже более 16 лет. Сегодня данное решение используется в более чем 2000 медицинских центрах по всей России от Калининграда до Владивостока. Около 27 тыс. врачей и медрегистраторов каждый день работают в данной системе.

Благодаря интеграции сервисов Archimed+ и «Телфин.Офис» удалось расширить функциональность МИС и кастомизировать коммуникационную платформу под запросы клиник. Теперь прямо из системы в один клик можно обзванивать пациентов, круглосуточно записывать их на прием, вести статистику обращений и даже запись телефонных разговоров.

Голосовая почта и переадресация звонков, которые теперь доступны пользователям интеграции сервисов, позволяют вести прием обращений клиентов в режиме 24/7. В случае необходимости можно дополнительно подключить виртуального голосового помощника, который не только запишет пациента на прием или оформит вызов врача, но и задаст необходимые уточняющие вопросы.

Статистика звонков, которая автоматически фиксируется в АТС «Телфин.Офис» и дублируется в МИС Archimed+, помогает отслеживать план-график работы медицинского персонала и корректировать его исходя из числа заявок выездных врачебно-сестринских бригад, а также в зависимости от количества запросов на очные и удаленные консультации.

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Записи телефонных разговоров уже стали обязательными для многих медицинских центров. Клиники активно их для оценки качества работы администраторов, а также для решения спорных вопросов. Кроме этого медучреждения все чаще фиксируют телефонные разговоры с пациентами при удаленных консультациях, их можно легко прикрепить к электронной карте клиента.

«Благодаря сотрудничеству Archimed+ с «Телфин» мы смогли объединить наши знания, опыт и ресурсы для решения профильных бизнес-задач в области автоматизации процессов управления потоками клиентов и организации четкой работы по приему и обработке заявок. Сегодня мы готовы предложить российским медицинским центрам лучшие практики в области ведения пациентов, записи на прием, оценки качества телефонного обслуживания и телемедицины на базе коммуникационной платформы «Телфин.Офис» и МИС Archimed+», — сказала Ирина Крикова, руководитель отдела продаж Archimed+.

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