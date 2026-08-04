ИИ-секретарь «Труконф «научился разделять речь спикеров по голосам в сложных условиях

Компания «Труконф» представила новую версию корпоративного ИИ-секретаря, который научился разделять речь участников ВКС в итоговых конспектах даже при работе с микшированным звуком. Новая технология позволяет создавать такие отчёты из любых аудио- и видеозаписей, в том числе созданных в других решениях для коммуникаций. Об этом CNews сообщил представитель «Труконф».

Российская ИТ-компания «Труконф» продолжает развивать технологии ИИ для корпоративных коммуникаций. Ранее разработчик встроил в приложения для ПК и смартфонов ряд «умных» функций: активное шумоподавление, виртуальные фоны, вывод изображения спикера поверх любого контента, фокусировку на лицах и другие возможности.

В октябре 2024 г. компания добавила в свою линейку решений TrueConf AI Server — корпоративного ИИ-секретаря для массовой расшифровки и подведения итогов конференций, который работает локально в сети заказчика и не передаёт данные на сторонние сервера в соответствии с распространённым политиками безопасности.

Одна из главных сложностей при расшифровке ВКС заключается в том, что у каждого участника онлайн-встречи должен быть персональный аудиопоток. Если участники встречи находятся в открытом переговорном пространстве, конференц-зале или используют один микрофон на всех, алгоритмы смешивают речь спикеров в единый массив текста.

Чтобы создавать информативные и при этом удобные отчёты по итогам встреч в таких условиях, ИИ-секретарь «Труконф» научили самостоятельно разделять голоса участников и распределять соответствующие им реплики в итоговом конспекте. При необходимости пользователю остается лишь указать имена выявленных спикеров в получившемся отчёте.

Спрос на такую технологию формируют заказчики «Труконф» из нефтегазового сектора, а также госкомпании, исполнительные комитеты и другие организации, где регулярно проводятся масштабные совещания и межведомственные встречи.

Разработка длилась около четырёх месяцев. Функция поддерживает обработку любых аудио- и видеофайлов, включая записи, созданные в сторонних системах коммуникаций. Это позволяет использовать TrueConf AI Server как универсальный инструмент для расшифровки любых онлайн-встреч и мероприятий с дальнейшей саммаризацией (автоматическим подведением кратких итогов с помощью ИИ).

Кроме того, в новой версии TrueConf AI Server 1.1 появились и другие возможности. Пользователям стал доступен сквозной поиск по стенограммам, позволяющий быстро находить нужные обсуждения, решения и договорённости среди большого массива записей, если они доступны им в соответствии с настройками конфиденциальности.

Также в новую версию ИИ-секретаря были добавлены настраиваемые промпты для более гибкой подготовки кратких итогов встреч. В зависимости от сценария использования, локальный ИИ «Труконф» может подготовить краткие итоги, выделить ключевые решения, определить задачи, ответственных исполнителей и сроки, а также сформировать структурированный отчёт в нужном для пользователя формате.

Одна из особенностей TrueConf AI Server — это отсутствие возможностей модификаций при подготовке стенограммы. Она формируется с помощью локальной модели в закрытом контуре заказчика без доступа со стороны сотрудников и администраторов.