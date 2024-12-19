CDN от Serverspace ускоряет загрузку видеоконтента на 31%

Облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, провел тестирование загрузки видеоконтента через российский CDN-сервер. В результате качество и скорость доставки материалов до конечных пользователей возросла на 31% по сравнению с аналогичными показателями при использовании оборудования за пределами страны. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

CDN — это глобальная сеть серверов, распределенных по различным регионам. Она позволяет хранить копии контента ближе к потребителю. Это сокращает время загрузки и снижает нагрузку на центральные серверы, обеспечивая более быстрый и стабильный доступ к видео, особенно в пиковые периоды.

«В период роста аудитории российских видеохостингов и ограничения доступа к иностранным серверам из-за санкций, переход на использование технологий CDN становится необходимостью. CDN-серверы Serverspace расположены в восьми странах мира на трех материках в дата-центрах уровня Tier III. Такие точки есть и в России, а значит мы способны обеспечить быстрое и стабильное предоставление контента пользователям», — сказал Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.