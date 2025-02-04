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Serverspace развернул 10,5 тысяч облаков в 2024 году

В 2024 г. международный облачный провайдер Serverspace развернул более 10,5 тыс. облачных серверов для клиентов. Наибольший спрос на них показали страны Ближнего Востока, Средней Азии, США и Нидерланды.

Решения Serverspace востребованы среди малого бизнеса (70% развернутых облаков), среднего бизнеса (25%) и крупных корпораций (5%). Среди клиентов компании — ритейлеры, финтех-компании, ИТ-разработчики и предприятия других отраслей, для которых критична надежность и скорость развертывания облачной инфраструктуры.

«Мы создаем облака для всех и каждого — независимо от масштабов бизнеса и отрасли. Благодаря нашим технологиям развертывание серверов занимает не более 40 секунд, что позволяет компаниям быстро масштабировать ресурсы без лишних затрат», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace.

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В течение года компания значительно улучшила инфраструктуру и инструменты работы с облачной платформой. Обновленные API и CLI ускорили обработку запросов и упростили взаимодействие с инфраструктурой, делая работу удобнее для разработчиков и ИТ-команд. Кроме того, открытие новых дата-центров в Канаде и ОАЭ помогло снизить задержки и повысить доступность услуг для клиентов в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в прилегающих регионах.

Serverspace продолжает модернизировать технологии и планирует дальнейшее расширение облачной инфраструктуры в 2025 г.

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