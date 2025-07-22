ИИ в облаке Serverspace ускорил обработку заказов на 32%

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, провел сравнительный анализ эффективности облачной инфраструктуры с использованием ИИ и без него. В исследовании были задействованы два онлайн-магазина на идентичных конфигурациях, размещенных в московском дата-центре. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

В одном из проектов применялись ИИ-инструменты для управления ресурсами и клиентской поддержкой. Второй полностью полагался на ручные операции. Наблюдения велись с начала мая по конец июня 2025 г.

По итогам онлайн-магазин с ИИ-поддержкой обработал на 32% больше заказов при той же нагрузке на команду. Основными факторами успеха стали интеллектуальное прогнозирование трафика и автоматическая настройка ресурсов. Это позволило масштабировать инфраструктуру на 47% быстрее, предотвращая сбои и снижая время отклика. У второго проекта в часы пик фиксировались задержки до 2,4 секунд и падение конверсии на 18%.

«Мы провели эксперимент, чтобы оценить не абстрактную эффективность ИИ, а его реальное влияние на бизнес. Результаты однозначны: автоматизация облака обеспечивает стабильность, оперативность и более высокий уровень клиентского сервиса уже на старте проекта», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace.

Исследователи также выяснили, что использование ИИ позволяет сократить расходы на администрирование облака в среднем на 24%, за счет отказа от постоянного ручного мониторинга и настройки серверов.