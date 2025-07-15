Serverspace систематизировал проверенные методы сокращения издержек в облаке

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, проанализировал популярные клиентские сценарии и представил рекомендации, которые показали результат в реальных проектах. В них собраны рабочие подходы, позволяющие быстро сократить издержки на облачную ресурсы без риска для производительности и стабильности инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Рекомендации выступают в качестве поддержки клиентов в условиях растущей нагрузки на ИТ-бюджеты. В список вошли следующие меры:

Оптимизация конфигурации. Избыточные ресурсы — один из самых частых источников перерасхода. Пересмотр конфигураций виртуальных машин позволяет снизить расходы: для многих задач достаточно минимального набора CPU и RAM. В Serverspace параметры можно менять в любой момент без остановки сервисов.

Выключение неиспользуемых серверов. Если серверы задействуются нерегулярно — например, для тестирования или аналитики — их можно останавливать вручную или через API. Это особенно актуально при почасовой оплате ресурсов.

Рациональное использование хранилищ. Быстрые SSD лучше выделять для активных процессов, а архивные и резервные данные переносить в более экономичное объектное хранилище. Такой подход помогает снизить затраты на десятки процентов при больших объемах данных.

Контроль сетевого трафика. У некоторых провайдеров исходящий трафик тарифицируется отдельно, что может существенно увеличивать стоимость услуг.

Автоматизация масштабирования. Настройка автоматического запуска и остановки ресурсов в зависимости от нагрузки снижает влияние человеческого фактора и позволяет избежать переплат в периоды низкой активности.

«В условиях нестабильной экономической ситуации мы видим устойчивый спрос на простые инструменты оптимизации. Этот чек-лист — результат диалога с клиентами и попытка систематизировать базовые, но эффективные методы экономии. Практически в каждом проекте есть потенциал для снижения затрат, и мы хотим помочь его реализовать», — отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace.