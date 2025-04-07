Serverspace поможет российскому бизнесу перейти в облако бесплатно

С началом весеннего сезона обновления ИТ-инфраструктуры различные компании пересматривают бюджеты и ищут более гибкие решения. В этот период международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, предлагает бизнесу бесплатную миграцию в облако, включая перенос виртуальных машин, серверов, баз данных и приложений. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Клиент подготавливает виртуальные машины VMware или vStack в формате OVA/OVF. Далее специалисты Serverspace оказывают помощь в переносе инфраструктуры, настройке окружения и проведении финального тестирования. Техническая поддержка предоставляется на всех этапах, что обеспечивает надежность и стабильность миграции в облако.

«Мы видим, как компании стремятся снизить затраты и упростить ИТ-решения. Бизнесу нужны доступные технологии, которые помогут сохранять устойчивость и развиваться, а не усложнять процессы. Поэтому мы убираем барьеры на пути к облачной трансформации, предоставляя бесплатную миграцию и усиливая поддержку, консалтинг и разработку. Наша цель — сделать этот переход быстрым, удобным и выгодным для компаний», — сказал Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

Облака Serverspace ориентированы на быстрорастущие стартапы, команды DevOps и компании, стремящиеся к быстрой масштабируемости.