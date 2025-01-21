Serverspace выделил три ключевых направления импортозамещения по итогам 2024 г.

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, представил достижения в области импортозамещения ИТ-решений. Стратегический курс компании предполагает укрепление технологического суверенитета. Из этого следуют три ключевых направления работы в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Замена платформы виртуализации на отечественную

Основой ИТ-инфраструктуры Serverspace стала платформа виртуализации vStack — отечественная разработка, которая обеспечивает высокую производительность, надежность и совместимость с современными стандартами. Она полностью заменяет иностранные аналоги и позволяет пользователям создавать виртуальные серверы на базе российской технологии, что особенно важно в условиях санкционного давления.

Хранилища данных на базе российских дата-центров

Serverspace интегрирует российские системы хранения данных, предлагая клиентам защищенные и производительные решения для обработки и хранения информации. Локальные хранилища обеспечивает соответствие российскому законодательству, включая ФЗ-152 о персональных данных, и обеспечивают высокий уровень защиты.

Инструменты для разработчиков: API, адаптированные под локальный рынок

Для удобства пользователей Serverspace развивает собственные API-инструменты, оптимизированные под задачи российских разработчиков. Эти инструменты позволяют автоматизировать управление облачными ресурсами и интегрировать их с существующими системами.

«Отечественные решения, которые мы внедрили в 2024 г., позволяют создавать гибкую и надежную ИТ-инфраструктуру, актуальную для российского рынка. Наша цель — предоставить российским компаниям инструменты, которые не только помогут адаптироваться к новым условиям, но и станут основой для их успешного развития», — сказал Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.