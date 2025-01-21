Разделы

Импортонезависимость
|

Serverspace выделил три ключевых направления импортозамещения по итогам 2024 г.

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, представил достижения в области импортозамещения ИТ-решений. Стратегический курс компании предполагает укрепление технологического суверенитета. Из этого следуют три ключевых направления работы в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Замена платформы виртуализации на отечественную

Основой ИТ-инфраструктуры Serverspace стала платформа виртуализации vStackотечественная разработка, которая обеспечивает высокую производительность, надежность и совместимость с современными стандартами. Она полностью заменяет иностранные аналоги и позволяет пользователям создавать виртуальные серверы на базе российской технологии, что особенно важно в условиях санкционного давления.

Хранилища данных на базе российских дата-центров

Serverspace интегрирует российские системы хранения данных, предлагая клиентам защищенные и производительные решения для обработки и хранения информации. Локальные хранилища обеспечивает соответствие российскому законодательству, включая ФЗ-152 о персональных данных, и обеспечивают высокий уровень защиты.

Инструменты для разработчиков: API, адаптированные под локальный рынок

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании
безопасность

Для удобства пользователей Serverspace развивает собственные API-инструменты, оптимизированные под задачи российских разработчиков. Эти инструменты позволяют автоматизировать управление облачными ресурсами и интегрировать их с существующими системами.

«Отечественные решения, которые мы внедрили в 2024 г., позволяют создавать гибкую и надежную ИТ-инфраструктуру, актуальную для российского рынка. Наша цель — предоставить российским компаниям инструменты, которые не только помогут адаптироваться к новым условиям, но и станут основой для их успешного развития», — сказал Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

В России создан «убийца» Microsoft Visio

Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе

ИТ-шники жестко раскритиковали в российское ПО: Оно пригодно только для базовых задач, его совместимость далека от идеала

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

Российские производители компьютерной техники за неполный год получили прибыль более 300 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще