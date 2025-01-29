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Serverspace запустил программу для поддержки стартапов, разработчиков и образовательных проектов

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, запустил программу поддержки стартапов, разработчиков и образовательных проектов. Компания обновила условия реферальной программы, предоставив клиентам дополнительные возможности для финансирования своих проектов и их реализации. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Программа уже привлекла более 1000 партнеров, и, по прогнозам, ее обновление позволит утроить количество участников. Для многих клиентов это не только способ монетизировать свои профессиональные связи, но и важный источник дохода для развития ИТ-проектов. В условиях активного роста ИТ-рынка в России такие инициативы помогают ускорять внедрение инноваций и поддерживать развитие технологического предпринимательства.

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«Обновление реферальной программы — это значимый шаг для поддержки и развития ИТ-бизнеса в России. Мы стремимся создать условия, которые помогут талантливым разработчикам, стартапам и образовательным проектам воплощать в жизнь их идеи и двигаться вперед. Партнерская программа не только предоставляет участникам возможность дополнительного заработка, но и делает передовые технологии более доступными для широкой аудитории. Это наш вклад в формирование устойчивой технологической экосистемы», — отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

Участниками программы могут стать как юридические, так и физические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Serverspace, получить реферальную ссылку и делиться ею с потенциальными клиентами. Каждый новый пользователь, привлеченный по ссылке, закрепляется за участником, который получает до 15% от суммы каждой оплаты услуг. Заработанные бонусы можно использовать для оплаты сервисов или выводить на личный банковский счет.

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