Serverspace увеличил количество видеопотоков с сервисом VoD на 65% за год

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, подвел итоги года работы сервиса Video on Demand (VoD). За этот период решением воспользовались более 600 клиентов, что составляет около 5% всей пользовательской базы провайдера. Сервис обеспечил рост количества активных видеопотоков на платформе Serverspace на 65% по сравнению с результатами 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

По статистике решение востребовано среди компаний из сферы онлайн-образования, медиаплатформ, также корпоративных клиентов, реализующих внутренние видеосервисы. Чаще всего пользователи используют функцию записи эфира в формате HLS и защиту контента уникальными ссылками.

«Спрос на VoD растет последовательно, что отражает общий тренд интеграции видео в цифровую среду. Мы фиксируем рост обращений со стороны образовательных и корпоративных платформ, для которых критична надежная доставка контента в реальном времени. Эта ниша будет расширяться, и мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру под ее задачи», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace.

Сервис VoD позволяет организовывать видеостриминг, записывать эфиры, хранить и воспроизводить контент с минимальной задержкой через геораспределенную CDN-инфраструктуру. Инфраструктура построена на собственной CDN-сети и интегрирована с объектными хранилищами и системами адаптивной трансляции. Работа с сервисом осуществляется через панель управления Serverspace и доступна во всех регионах присутствия провайдера.